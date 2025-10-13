Carolina Papaleo: “Hay un nivel de exposición que antes no existía, pero cada uno decide hasta dónde jugar”

La actriz reflexionó sobre la televisión actual, los límites del panelismo y el cambio en la forma de hacer programas.

Con su habitual claridad y sin esquivar ningún tema, Carolina Papaleo se refirió al fenómeno del panelismo, al impacto de la vida privada en los medios y al nuevo paradigma de exposición en las redes sociales.

En diálogo con La Criti en Radio Splendid, la actriz analizó la evolución del mundo mediático y cómo cambió la forma de trabajar desde que comenzó su carrera.

“Con el panelismo y lo mediático, uno va aprendiendo a convivir. No es lindo cuando se meten con tu vida privada, pero ya vengo siendo hija de una mujer muy conocida, y eso te da cierta experiencia. Hoy las cosas son distintas, los programas van más al detalle, y lo que antes era una intromisión hoy parece una pavada”, explicó.

Papaleo sostuvo que la televisión actual vive de los conflictos, pero también de la construcción de personajes mediáticos: “Hoy la separación o el triángulo amoroso vende. Algunos lo usan a su favor, y otros lo padecen. Hay gente que sabe jugar ese juego”.

Consultada sobre casos de exposición mediática, la actriz puso como ejemplo a Wanda Nara y su manejo del escándalo: “Ella sabe qué mostrar. Me parece una gran jugadora. El producto Wanda Nara se construyó desde hace años y hoy lo maneja sola”.

Sin embargo, advirtió sobre los límites de esa exposición: “Cuando se exponen los hijos o aparecen videos íntimos, ya entra en juego la línea de hasta dónde se puede jugar. Eso depende de cada uno”.

También elogió la forma en que Lali Espósito enfrentó el conflicto con el Gobierno nacional: “Lali fue muy inteligente. Le tocó una situación muy difícil y supo responder con altura, con sus canciones, con arte. No todos podrían atravesar algo así siendo tan jóvenes”.

Con nostalgia, Papaleo recordó su experiencia como conductora de Viva para vos (TV Pública), un ciclo que, según contó, marcó un estilo diferente en la televisión reciente: “Extraño mucho ese programa. Faltan en la tele los espacios amables, donde el invitado sabe que viene tranquilo, sin que lo pongan en un lugar incómodo”.

“Era un programa donde había tiempo para charlar, homenajear y mostrar sin apuro. Nació en pandemia, cuando todos teníamos tiempo, y eso se reflejaba en el aire”, detalló.

Sobre las posibilidades de regresar a la conducción, Carolina contó que ya está evaluando proyectos para el año próximo: “Me estoy moviendo y generando reuniones. Octubre es el mes en que se empiezan a definir las cosas. Hay mucha movida en la tele, y estoy viendo qué puedo armar”.

La actriz confirmó que se sumará al elenco de Doradas, la nueva obra de José María Muscari en el Teatro Nacional Cervantes: “Me convocó José, con quien ya trabajé varias veces. Me da mucha seguridad, me gusta su forma de trabajar”.

Finalmente, Papaleo explicó que aceptó sin dudar, pese al contexto político actual: “Trabajar en el Cervantes es trabajar en un espacio histórico. Las gestiones pasan, pero el teatro queda. No le vamos a echar la culpa al diablo”.

Fuente: Noticias Argentinas.