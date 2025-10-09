El 17 de octubre se realizará una nueva edición del “Grito Blanco” en Gualeguaychú

La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú convocó a una nueva edición del Grito Blanco, la jornada de concientización ambiental que reúne a estudiantes de distintos niveles educativos de la ciudad.

La actividad se realizará el viernes 17 de octubre, con concentración en 25 de Mayo y Rocamora y una caminata hacia la Plaza Urquiza, donde se desarrollará el acto central a partir de las 8.45.

Durante el encuentro, los alumnos entonarán el Himno Nacional y presentarán las acciones y proyectos escolares vinculados al cuidado del ambiente.

Desde la Asamblea recordaron que el Grito Blanco “es la oportunidad que tienen los estudiantes de expresar su protesta contra la contaminación ambiental y reafirmar su derecho a vivir en un ambiente sano”.