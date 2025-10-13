Se conoció el listado de los principales aportantes a las campañas políticas de cara a las elecciones

Los aportes registrados para las campañas políticas son sólo la punta del iceberg de su verdadero financiamento. El resto, la mayoría de la plata, llega por la vía informal, como demostró el caso del presunto narcotraficante Fred Machado al diputado libertario José Luis Espert o el próximo judicio a los empresarios de la causa cuadernos que supuestamente aportaban a funcionarios del kirchnerismo.

De los 50 mayores millonarios de la Argentina que figuran en el ranking de la revista Forbes, sólo la empresa de uno de ellos aparece en la lista de aportantes en la campaña 2025 que elabora la Cámara Nacional Electoral. Y eso que se sabe que los políticos siempre arrancan las campañas mangueándoles. Claro, suelen poner sin blanquearlo.

El único que figura es Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, empresario que fue senador peronista cordobés y que antes de las últimas elecciones presidenciales apoyó el plan económico que Carlos Melconian elaboró en la Fundación Mediterránea para ofrecer al gobierno de turno. Melconian se presentaba entonces como asesor de Patricia Bullrich, entonces del PRO. Ahora AGD puso $30 millones a La Libertad Avanza (LLA) porteña, que lleva como candidata a senadora a Bullrich. En julio pasado, consiguió que el Gobierno le extendiera por siete años más la concesión del ferrocarril de cargas Nuevo Central Argentino, publicó elDiarioAR.

Claro que Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, promociona sin cansancio en la red social X todo mensaje que favorezca al gobierno de Javier Milei. Pero ni él ni otros multimillonarios aparecen contribuyendo con dinero registrado a la campaña de LLA ni de sus rivales, algunos de los cuales comparten con ellos visiones económicas, como los candidatos de Provincias Unidas, de los gobernadores de centro, o Potencia, del diputado Ricardo López Murphy.

AGD, dueña de las marcas de alimentos Mazola, Natura y Cada Día, figura 18° en un ranking de mayores aportantes que elaboró elDiarioAR a partir de los datos registrados en la Cámara Electoral. Puso $30 millones.

De las donaciones por lo bajo de la mesa no hay datos por ahora. Ya se descubrirán o no con el correr del tiempo. También hay que tener en cuenta que en la contabilidad oficial aparecen nombres que en realidad encubren a otros que sí ponen. Son prácticas habituales, como se descubrió con los indigentes que figuraban como grandes contribuyentes de la campaña del PRO bonaerense en las elecciones legislativas de 2017.

Del relevamiento de este diario también surge que uno de los 100 mayores aportantes de la Argetina, que contribuyó al Frente Renovador (FR) de Massa, ni sabía que había donado. Consultado por elDiarioAR aseguró que alguna vez había aportado algo pero que desconocía haberlo hecho esta vez. Se nota que alguien lo inscribió sin su consentimiento para blanquear un dinero que puso otra persona.

Hechas estas salvedades, a la cabeza de la clasificación 2025 aparece María Eugenia Pineda, directora de la oficina en Caucete, provincia de San Juan, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Puso $246,8 millones a LLA sanjuanina. Se sabe que, al igual que en el kirchnerismo, los libertarios han usado la Anses y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para colocar punteros y recaudar de ellos fondos para la causa. Lo hicieron tanto los que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como los que lo hacen con el asesor presidencial Santiago Caputo. Incluso se enfrentaron entre sí en oficinas como las de Santiago del Estero, tierra natal del youtuber Daniel Parisini, alias Gordo Dan.

La séptima posición para Juan Luis Villarreal, un profesional que presta servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Puso $60 millones para LLA en Misiones y Tucumán. El puesto ocho es compartido por varios que donaron $50 millones cada uno: Valeria Romagosa, abogada de la constructora Panedile, una de las mayores del país, que se presentó en la primera privatización de rutas del gobierno de Milei, la del Mercosur; Miguel Ángel Jeanmarie, presidente de otra firma del rubro, Semisa Infraestructura; y una tercera empresa de obras, Sermisur, que preside Pablo Irigoyen Quiroga. Así se completa el top ten.

El ránking de los aportantes

El resto de los 100 principales aportantes son los siguientes, con los montos donados y la fuerza política a la que contribuyeron, entre los cuales aparecen empleados del Grupo Neuss, de la familia amiga de Santiago Caputo, y en el puesto 70° recién figura el primer contribuyente del mayor partido del país, el Justicialista (PJ), el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini:

El listado completo de los aportantes

L.A.U.D.A. Laboratorios Unidos de América, de Alejandro Gil y Carlos Ernesto, también directores de Laboratorios Bagó.

$40 millones

LLA Capital.

Inversora Medrano S.A.

$40 millones

LLA nacional y Mendoza.

Victoria Freire, legisladora porteña de Patria Grande, el partido de Juan Grabois, integrante del Frente de Todos. En esta fuerza, al igual que en las de izquierda, los legisladores suelen aportar parte de sus dietas.

$38,8 millones

Patria Grande, integrante de Fuerza Patria.

Guillermo Pacagnini, diputado bonaerense del Fente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

$34,2 millones

Movimiento Sociales de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, integrante del FIT.

Rosalía Guerrero

$33,8 millones

Partido Solidario, integrante de Fuerza Patria.

María Lucila Vera

$31,7 millones

Frente Renovador, de Fuerza Patria.

Magallanes Media SA

$30 millones

LLA Capital.

AGD

$30 millones

LLA bonaerense.

Vanina Biasi, exdiputada del FIT.

$29,7 millones

Partido Obrero (PO), integrante del FIT.

Gabriel Solano, diputado porteño del FIT.

$29,6 millones

PO-FIT.

Prof Fru Ar SA, aseguradora de la familia Pereyra, dueña del grupo de bingos Midas.

$29 millones

LLA.

Promofarma S.A.

$25,8 millones

LLA bonaerense.

Andrea D'Atri, diputada porteña del FIT.

$24,1 millones

Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), integrante del FIT.

SIS Servicios Integrales de Seguros

$24 millones

LLA.

Tanacorsa, empresa avícola.

$24 millones

LLA.

Christian Castillo, diputado del PTS.

$23,9 millones

PTS-FIT.

Invernea SA, empresa ganadera cuyos directores son Juan Alberto Pazo, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y Martín Voss, hermano de Maximiliano Voss, director del Banco de Inversión y Comercio Interior (BICE).

$23 millones

LLA.

Guido Giana, el funcionario del PAMI que quedó en la mira por presuntos sobreprecios en la compra de lentes.

$22,1 millones

LLA.

Miguel Salerno

$22 millones

LLA nacional y Tucumán.

Francisco Pelegrini, socio de la financiera Pasogin.

$22 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, y LLA. Aunque suene extraño, es usual que empresarios apuesten a dos bandas.

VP Comunicación, otra firma de Pazo y Martín Voss.

$20 millones

LLA.

ELE ERRE S.A.

$20 millones

Unión Federal, la fuerza bonaerense que candidatea a diputado al intendente de Monte Grande, Fernando Gray, peronista disidente.

Direct Group, consultora de Daniel Román, fundador de Urbano Express, compañía de logística que ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales.

$20 millones

LLA Capital.

Frigorifico Rioplatense, de Martín Costantini, una empresa acusada de contaminación del río Reconquista.

$20 millones

LLA Capital.

Polo Industrial S.A., que preside Víctor Fera, dueño del mayorista Maxiconsumo.

$20 millones

Unión Federal.

Logico S.A., vinculada a Direct Group.

$20 millones

LLA Capital.

Víctor Fera, de Maxiconsumo.

$20 millones

Unión Federal.

Roberto Goldfarb, dueño de otro mayorista, Diarco.

$20 millones

Unión Federal.

Horacio Marín, presidente de YPF.

$20 millones

Partido Libertario, integrante de LLA.

Infa SA Ingeniería y Construcciones

$ 20 millones

Potencia, Capital.

Diego Ramón, uno de los voceros del Frente Renovador.

$19,3 millones

Frente Renovador, de Fuerza Patria.

Lucía Klug, diputada bonaerense de Fuerza Patria.

$16,9 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, a nivel nacional y bonaerense.

Franco Leonardis, analista contable del Grupo Neuss.

$16 millones

LLA Capital y Salta.

Tomás Napadensky, responsable de administración y finanzas del Grupo Neuss.

$16 millones

LLA Capital y Salta.

Agustín Bengolea

$16 millones

LLA Capital y Santiago del Estero.

Jorge Dragneff

$16 millones

LLA Capital y Salta.

RFT Research For Traders, la sociedad bursátil que dirige Darío Epstein, que asesoró a Milei en la campaña de 2023.

$15,6 millones

LLA Capital y Salta.

Tomás Etcheverry

$14,5 millones

LLA Capital y bonaerense.

Nicolas Del Caño, diputado del FIT.

$14 millones

PTS-FIT.

Bonmed, empresa de sanatorios, clínicas y centros asistenciales presidida por Iván Dardick.

$14 millones

LLA Capital.

Marcelo Bettini

$14 millones

LLA Salta.

Mercedes Trimarchi, diputada porteña del FIT.

$13,5 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Itai Hagman, diputado de Fuerza Patria.

$13,4 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria.

Juan José López Murphy, hermano del diputado Ricardo López Murphy.

$13 millones

Potencia, Capital.

Vilma Ripoll, diputada del FIT.

$12,4 millones

MST-Nueva Izquierda, del FIT.

Omayra Rocha Aravena, diputada chubutense del FIT.

$12,1 millones

MST-FIT.

Wyler, empresa de logística.

$12 millones

LLA Capital.

Santiago Vasconcelos, diputado chubutense del FIT.

$12 millones

PO-FIT.

Compañía de Infraestructura y Construcción

$12 millones

LLA Capital.

Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos de la provincia de Santa Fe.

$11,5 millones

Partido Demócrata Progresista (PDP), integrante de Provincias Unidas, Santa Fe.

Oscar Agost Carreño, diputado del PRO cordobés que no adhirió a LLA y se candidatea con lista propia.

$10,7 millones

PRO, Córdoba, separado de LLA.

Carso Emprende Hoy, expendedora de alimentos.

$10 millones

LLA Capital.

Sebastián Braun, empresario e integrante del consejo de asesores económicos de Milei.

$10 millones

LLA Mendoza.

Joaquín Acuña, presidente de Emova, la concesionaria del subte del grupo Roggio.

$10 millones

LLA Capital.

Alejandro Ohanessian, gerente general de la Compañía Argentina de Gases (Comargas)

$10 millones

Unión Federal.

Lautaro García

$10 millones

Partido Libertario, LLA, Córdoba.

Agustín Spaccesi, diputado cordobés de LLA, candidato a la Cámara de Diputados de la Nación, empresario.

$10 millones

Partido Libertario, LLA, Córdoba.

Fernando Majeras, CEO de Cabaña Don Theo.

$10 millones

Unión Federal.

MCM Mobile Content Management

$10 millones

LLA Capital.

Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas.

$10 millones

PJ.

Francisco Scomardaglia

$10 millones

LLA Capital.

Miguel Schmukler, abogado del Ministerio de Economía en la gestión de Luis Caputo.

$10 millones

LLA Capital.

Juan Ignacio Abuchdid, dueño del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) y nuevo socio de la constructora Dycasa.

$10 millones

LLA Capital.

Maximiliano Wagner

$10 millones

Provincias Unidas, Santa Fe.

Marcelo Alonso

$10 millones

Unión Federal.

Julio González

$9 millones

LLA nacional.

Ulises Azar

$9 millones

LLA Tucumán.

Guillermo Alemán, concejal del FIT en Jujuy.

$8,9 millones

PTS-FIT.

Safiar, desarrolladora inmobiliaria de Neuquén.

$8,8 millones

La Neuquinidad, el frente que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

Monica Schlottahuer, diputada del FIT.

$8,7 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Juan Carlos Giordano, diputado del FIT.

$8,3 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Catalina Ariganello, ejecutiva del banco BTG Pactual.

$8 millones

LLA bonaerense.

Gabriel Ferrari

$8 millones

LLA bonaerense y Mendoza.

Gustavo Salerno

$8 millones

LLA Salta.

Elva Uribe Roca, empresaria de servicios petroleros.

$8 millones

La Neuquinidad.

Luis Picat, diputado de LLA por Córdoba, productor rural.

$8 millones

LLA Córdoba.

Juan Cincotta SA, empresa de reparación de neumáticos.

$8 millones

Potencia, Capital.

Priscila Otton Araneda, concejal del FIT en Neuquén.

$7,6 millones

MST-Nueva Izquierda, en el FIT.

Alejandro Achari, dirigente del FIT en Neuquén.

$7,5 millones

MST-Nueva Izquierda, en el FIT.

Flexilog, compañía de logística de Droguería del Sud, de la familia Macchiavello.

$7,5 millones

LLA Jujuy y La Pampa.

Noemí Isasmendi, abogada y diputada jujeña electa por el Frente Justicialista de Jujuy.

$7,5 millones

Fuerza Patria, Jujuy.

Martín Gutierrez, interventor del Gobierno en obras sociales sindicales.

$7,5 millones

LLA Capital.

José Luis Sánchez Rivas

$7,5 millones

Partido Libertario, LLA, Chubut.

BW Group, desarrolladora inmobiliaria de Ariel Wasserman, primo del vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez.

$7,5 millones

LLA Capital y Salta.

Oscar Tamis, diputado cordobés del PRO.

$7,2 millones

PRO, Cordóba, separado de LLA.

Natalia Zaracho, diputada de Patria Grande, Fuerza Patria.

$7 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, en Capital y a nivel nacional.

Mariano Pelayo, concejal del PRO en Tigre.

$7 millones

LLA nacional y Salta.

Pedro Reynal, empresario que figuró en los Panamá Papers.

$7 millones

LLA Capital.

Leandro Ostuni Rocca, escribano.

$7 millones

LLA nacional y Salta.

Yanina Dolabella, subgerenta general de Dienst Consulting Tecnología en Salud.

$7 millones

LLA Tucumán.