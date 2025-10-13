Intensifican medidas ante el riesgo de epidemia de fiebre amarilla

Funcionarios nacionales confirmaron que “estamos preparando un plan de acción para enfrentar una posible epidemia de fiebre amarilla. Debemos estar juntos para enfrentar esta amenaza”, luego de una reunión entre sociedades científicas y el Ministerio de Salud.

De acuerdo con informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se registraron ya 350 casos en humanos y 150 muertes en América del Sur, con una tasa de letalidad del 42,8 %. Estas cifras superan cinco veces el promedio anual habitual.

Los países afectados son Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. La emergencia cobra relevancia en Argentina dado que se restringió la gratuidad de la vacuna, dejándola sólo para las provincias consideradas de mayor riesgo.

El Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría advirtió que la fiebre amarilla “ha comenzado a afectar zonas montañosas, subtropicales y próximas a centros urbanos”, lo que podría derivar en brotes urbanos si no se actúa rápido.

La OPS lanzó recomendaciones urgentes: vacunación masiva para alcanzar 95 % de cobertura en zonas de riesgo; vigilancia activa de casos sospechosos y muertes de primates; fortalecimiento del diagnóstico; capacitación del personal sanitario; y comunicación clara sobre riesgos y prevención.

El Ministerio de Salud aseguró que para las zonas endémicas ya están aseguradas las dosis de vacunas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre las zonas que no están contempladas dentro del esquema público y donde podrían residir viajeros hacia focos de exposición.

Según asociaciones médicas como la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Virología, la decisión de restringir la gratuidad pone en riesgo “brotes significativos en regiones donde existen vectores competentes y poblaciones susceptibles por falta de vacunación”.

Desde el gobierno respondieron que en Argentina no hay casos autóctonos desde 2009 ni en viajeros desde 2018, y que la vacuna se aplica gratuitamente en provincias como Formosa, Misiones y Corrientes. A la vez informaron que se está monitoreando la situación regional y se evalúa la posibilidad de modificar el plan vigente.

Una experta en fiebre amarilla que conoce bien el escenario actual de la región y de las zonas de riesgo en Argentina -que prefirió el anonimato-, terció entre el Gobierno y las sociedades científicas con una mirada más amplia: “Hay que preguntarse también si el hecho de que el Gobierno priorice determinadas zonas del país no tiene que ver con que haya más demanda de vacunas a nivel regional y eso condicione el acceso”.

Cuando el Gobierno comunicó el fin de la gratuidad de esta vacuna para la mayoría de los argentinos hizo hincapié en el aspecto económico, con una reducción del 34 por ciento en la cantidad de dosis y un ahorro de casi 700 mil dólares. No hubo mención alguna a un problema de acceso por alta demanda en la región. La fuente consultada deslizó que, a veces, “ese tipo de información es delicada, porque la gente suele querer la vacuna que falta, y cuando hay no se la aplica, como pasa ahora con la del dengue”.

