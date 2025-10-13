Lionel Scaloni advirtió que “no hay partidos fáciles a nivel selección”.

El DT brindó una conferencia de prensa antes del cierre de la gira por Estados Unidos.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este lunes en Miami, en la antesala del amistoso que su equipo disputará este martes frente a Puerto Rico, y dejó varias definiciones sobre el presente de la Albiceleste y la conformación del plantel.

“Todavía tenemos el último entrenamiento para el partido de mañana. Todavía no hablé con Leo (Messi), pero si está en condiciones, jugará”, afirmó el técnico, dejando abierta la posibilidad de que el capitán sume minutos ante el combinado caribeño.

Scaloni también destacó la influencia del rosarino en el grupo: “Donde va, Messi transmite algo increíble”, aseguró.

De cara al encuentro, el entrenador adelantó que podría haber oportunidades para caras nuevas: “La idea es que algunos chicos de los nuevos puedan jugar mañana (martes)”. En ese sentido, reafirmó su política de renovación gradual: “Siempre estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero ya tenemos una base”.

Consultado sobre el arquero campeón del mundo, Scaloni comentó: “Emiliano (Martínez) quiere jugar siempre, como todos. Seguramente mañana ataje él, es importante que siempre quiera estar”.

El DT valoró también el trabajo de las divisiones juveniles: “El trabajo que están haciendo en las juveniles lo hacen por amor a la camiseta”, y resaltó la importancia de los jóvenes que se suman al proceso: “Hay varios chicos con futuro de selección que iremos convocando en cuanto tengamos la posibilidad”.

Finalmente, el entrenador remarcó el espíritu colectivo del grupo y la exigencia de cada compromiso: “Acá ganamos y perdemos todos, lo tenemos en claro. Ese es el alma del equipo”, y concluyó con una advertencia: “No hay partidos fáciles a nivel selección”.

La Argentina enfrentará a Puerto Rico este martes en el Chase Stadium de Miami, en el marco de su gira por Estados Unidos.