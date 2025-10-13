Internaron en Paraná a un hombre que sufrió graves quemaduras tras explosión en su casa

Un hombre oriundo de la ciudad de Victoria fue derivado a Paraná debido a las lesiones sufridas tras una explosión en su vivienda. Se dio intervención a los Bomberos Zapadores de Paraná para realizar las pericias que determinen la causa de la explosión.

El hecho sucedió a las 3.15 de la madrugada del sábado, en calle Corrientes entre Junín y Güemes, cuanto por causas que se tratan de establecer, se produjo una explosión en una vivienda.

El propietario, de 68 años, sufrió lesiones de carácter graves –quemaduras en gran parte de su cuerpo-, por lo que fue trasladado hacia el hospital local, donde recibió las primeras curaciones y posteriormente, fue derivado al Hospital San Martin de Paraná.

Concurrió al lugar el personal de Sección 911 y Video Vigilancia y Bomberos Voluntarios. Se informó lo sucedido a la Fiscalía en turno, quien requirió la intervención del perito perteneciente a Bomberos Zapadores de la ciudad de Paraná, para poder determinar si fue por escape de gas u otra circunstancia.