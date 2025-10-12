Seguridad brindó detalles sobre el operativo que permitió detener a Rodríguez Laurta y rescatar a su hijo

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, presidió la conferencia de prensa acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el jefe departamental de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez.

Tras el operativo realizado este domingo en Gualeguaychú, que permitió detener a Pablo Daniel Rodríguez Laurta y rescatar a su hijo -a quien había secuestrado en la provincia de Córdoba-, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos ofreció una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el procedimiento.

La exposición estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien estuvo acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el jefe departamental de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez. Durante la conferencia, explicaron que el hombre fue aprehendido en la entrada de un hotel de la ciudad mientras intentaba organizar su cruce ilegal hacia la República Oriental del Uruguay junto al menor.

En ese sentido el ministro de Roncaglia, resaltó la importancia del diálogo y trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros, quienes brindaron información necesaria para realizar el operativo. “Inmediatamente tras recibir la información este mediodía nos pusimos a trabajar con el jefe de Policía, los jefes de la departamentales y el personal de la Departamental Gualeguaychú”, sostuvo, publicó el portal del gobierno entrerriano.

Puntualmente informaron que, durante la detención, Rodríguez Laurta, sufrió una descompensación por lo que fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica y ya se encuentra alojado en una dependencia policial. Mientras que el niño fue puesto bajo resguardo por el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf).

Sobre el caso

En la oportunidad precisaron que el caso de Pablo Daniel Rodríguez Laurta se vinculó con otra investigación en curso en la provincia, que es la desaparición de un conductor de una aplicación de viajes, identificado como Martín Palacios, cuyo vehículo fue hallado incendiado en Córdoba.

Según indicaron, Rodríguez Laurta había solicitado un viaje desde Concordia a través de una aplicación, un automóvil Toyota Corolla conducido por Palacios. La familia del chofer, al perder contacto con él, radicó la denuncia, lo que dio inicio a la búsqueda en la ciudad de Concordia.

El jueves, las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del vehículo incendiado en Córdoba. En coordinación con la Policía de esa provincia, se estableció que Rodríguez Laurta podría estar vinculado al homicidio de dos mujeres, tras lo cual se fugó con su hijo de cinco años.

Se reiteró en la oportunidad que fue clave el intercambio constante de información entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, para lograr determinar una posible zona de localización del sospechoso, lo que permitió organizar el operativo que culminó con su detención en Gualeguaychú y el rescate del menor.

La huida planificada

Según informó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en conferencia de prensa, el femicida llegó a Gualeguaychú el sábado por la noche, a las 20, en un taxi contratado desde Córdoba, apenas horas después de cometer el doble homicidio que fue certificado el sábado a las 10 de la mañana. A las 11, Rodríguez Laurta contrató el servicio de taxi telefónicamente y emprendió viaje hacia Entre Ríos con su hijo Teodoro, de 5 años.

El acusado se alojó en el Hotel Berlín, habitación 209, utilizó su propio nombre, a diferencia de lo que hizo en Concordia cuando entró al país y presentó el DNI de una mujer para registrarse con identidad falsa, consignó el portal R2820.

“Eso evidencia que el crimen había sido premeditado. En su cabeza ya había algo planificado”, destacó el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

La detención se produjo pasadas las 14 horas del domingo, cuando el personal de Investigaciones de la Departamental logró ubicarlo en el pasillo del hotel, caminando con una bandeja junto al niño. “En una hora y media se iba de la ciudad, a las 15:30 se iba y fue detenido a las 14:00”, precisó Roncaglia, quien agregó que tenían la certeza de que “iba a aproximarse a la frontera, pero más al norte, no por Fray Bentos donde está el Puente General San Martín”.

El rastrillaje policial

La búsqueda se intensificó este domingo tras una comunicación del ministro de Seguridad de Córdoba, quien al mediodía informó a sus pares entrerrianos que el sospechoso había sido identificado como autor del doble homicidio y que estaría en Gualeguaychú.

Las autoridades cordobesas lograron determinar que el hombre había cambiado de teléfono celular y que, al reactivarse el dispositivo, la señal indicaba que se encontraba en la zona de calle 3 de Febrero, de la Costanera, destacó el portal R2820.

“Un día domingo, todo el mundo se abocó a esa búsqueda”, relató el ministro, quien destacó que se recorrieron aproximadamente 10 hoteles y todas las remiserías de la zona, ante la hipótesis de que el acusado intentaría cruzar a Uruguay.

El rastrillaje permitió llegar finalmente al Hotel Berlín, donde se concretó la detención “en el hall, muy prolija, sin violencia”, según las autoridades.

El allanamiento de la habitación

La habitación 209 del Hotel Berlín quedó clausurada y bajo vigilancia policial a la espera de la orden de allanamiento que estaba en trámite al momento de la conferencia de prensa.

“Estamos esperando la orden de requisa y de inspección de este cuarto de parte del juez de Garantías, Ignacio Telenta”, explicó Roncaglia, quien aclaró que no podían confirmar si el arma utilizada en los crímenes se encontraba en el lugar porque “se hizo la detención en un lugar público, en un pasillo dentro del hotel, pero no se ingresó al cuarto para preservar” la escena.

El juez de garantías local se encontraba en tribunales esperando el exhorto judicial para autorizar el procedimiento, que se concretaría en las horas siguientes, destacó el portal R2820.

La búsqueda del arma homicida era prioritaria para la investigación que lleva adelante una Fiscalía de Género de la provincia de Córdoba sobre el homicidio de la ex pareja de Rodríguez Laurta, Luna Giardina, y su madre, Mariel Zamudio.

Contención para el pequeño hijo

El hijo del detenido -de 5 años-, quedó bajo cuidado de las autoridades y está siendo asistido por psicólogos y trabajadores sociales del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia. “La prioridad es cuidar a este chico de 5 años”, enfatizó el ministro Roncaglia al portal R2820, quien confirmó que goza de buen estado de salud.

Según informaron las autoridades, funcionarios de una institución administrativa de Córdoba viajarían a Gualeguaychú este domingo a última hora o el lunes a primera hora para hacerse cargo del menor y trasladarlo de regreso a esa provincia.

El niño no tiene familiares en Argentina; los padres del detenido residen en la República Oriental del Uruguay.

Los antecedentes y el estado del detenido

Pablo Rodríguez Laurta se descompensó al momento de ser detenido. “Es una persona bastante alterada, no violenta hacia la detención, pero estaba muy convulsionada”, describió Roncaglia. Fue trasladado al hospital Centenario donde se lo atendió y medicó, y posteriormente fue alojado en dependencias policiales donde permanece incomunicado, publicó el portal R2820.

Según informaron las autoridades, el acusado tiene en Córdoba dos o tres denuncias por violencia de género. Su ex esposa, una de las víctimas fatales, contaba con un botón antipánico que no llegó a accionar. Además, a través de la Alerta Sofía intervino el Ministerio de Seguridad de la Nación y se determinó que el uruguayo registra antecedentes por delitos contra la propiedad en su país.

El detenido será extraditado a Córdoba una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes. Mientras tanto, permanecerá alojado en Gualeguaychú bajo estricta vigilancia.

