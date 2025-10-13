En la columna de Flotta, Russo, Gimnasia de Mendoza, la Sub 20 y el fútbol grande

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta recordó en el inicio a Miguel Ángel Russo, quien falleció la semana pasada y dejó un vacío importante en el fútbol argentino. “Era un gran amigo y tengo la obligación de recordarlo porque me unía una relación muy particular con él. Nos escribíamos seguido y la verdad es que es lamentable lo que sucedió. Pero así es la vida”, expresó.

Y agregó: “Igual vengo diciendo que Miguel no murió, solo no está, porque son personas que viven siempre en el pensamiento de la gente. Fue un tipo tan querido que quedó demostrado en todas las canchas y la despedida fue muy emotiva de este fin de semana. Y para colmo, su hijo Nacho hizo el gol el otro día con tigre”.

Después el dio lugar al campeón de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza: “Hay que felicitar a la gente de Gimnasia de Mendoza, que ha ganado el campeonato y subió a Primera División. Mendoza ahora tiene tres equipos en la elite”.

Y agregó declaraciones acerca de la eliminación de Patronato. “Llegó al Reducido y hacía rato que no llegaba, lo bueno es que al menos está en estas instancias”.

Rápidamente se enfocó en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y expresó: “Si bien jugó la Mayor, lo mejor pasó por la Sub 20, donde está en semifinales, es un equipo que da placer y después de 18 años está en una semifinal que va a jugar contra Colombia, un partido muy difícil”.

