Femicidio de Daiana: la autopsia estableció que la joven fue asesinada de un golpe en la cabeza

Hace pocas horas concluyó la autopsia sobre el cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años de Gobernador Mansilla, en el Departamento Tala. Según los informes preliminares de la autopsia que se realizó en la morgue judicial de Oro Verde, la víctima perdió la vida producto de un golpe con un elemento contundente en la cabeza, no por un disparo de arma de fuego, tal como había adelantado la Fiscalía a partir de lo observado por un médico forense al momento de hallarse el cuerpo de la víctima.

El informe ya está en manos de la fiscal de Tala, Emilce Reynoso, que llevaba adelante la Instrucción Penal Preparatoria (IPP). De esta forma queda descartada la utilización de un arma de fuego. Se supone que el orificio en la cabeza sería producto de un golpe con un elemento contundente con punta.

Según se informó a Ahora, los operativos en la zona del galpón que alquila el principal sospechoso en esta causa, hoy detenido bajo arresto preventivo por amenazas y resistencia a la autoridad, son en busca de objetos que puedan ser similares a los empleados para asesinar a la joven.

La Policía continúa trabajando en la búsqueda del celular de Daiana, que desde el viernes 3, día que desapareció, no ha sido localizado. Mientras la investigación avanza, el productor agropecuario, de 55 años, permanece alojado en la alcaidía de la Jefatura de Tala. Una vez que pasen los 30 días, será trasladado a la Unidad Penal N° 4 en Concepción del Uruguay o alguna otra que tenga disponibilidad.

Si bien el abogado defensor del imputado dijo en la audiencia ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rubén Chaia, que no hay pruebas en contra de su representado, la fiscalía opinó todo lo contrario.

