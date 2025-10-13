Detienen en Paraná a una mujer acusada de vender armas de fuego en redes sociales

En un operativo cerrojo realizado en Paraná, personal de la Sección Investigaciones de la Departamental Paraná detuvo a una mujer de 35 años acusada de dedicarse a la compra-venta ilegal de armas de fuego a través de redes sociales.

Según se informó a ANÁLISIS, la intervención se concretó tras tareas de inteligencia que permitieron ubicar a la sospechosa cuando se desplazaba en un Fiat Duna color bordó. Durante la requisa, los efectivos hallaron un revólver marca Doberman calibre .22LR, con la numeración suprimida y nueve cartuchos en su tambor.

La Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Carolina Guzmán, dispuso la aprehensión de la mujer y su imputación por Tenencia Ilegal de Armas, mientras continúa la investigación sobre el posible circuito de comercialización de armas a través de plataformas digitales.