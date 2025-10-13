La obra sobre Frida Kahlo protagonizada por Laura Azcurra tendrá funciones en Entre Ríos y Santa Fe

La actriz Laura Azcurra llegará a Entre Ríos y Santa Fe para protagonizar "Frida, ¡Viva la Vida!", el unipersonal más representado en el mundo sobre la famosa pintora mexicana. Las funciones están programadas para el viernes 17 de octubre a las 21 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, el sábado 18 de octubre, también a las 21, en el Salón Municipal de Crespo, y el domingo 19 de octubre a las 21 en la Sala Mayor del Teatro Municipal 1° de Mayo de Santa Fe. La propuesta, escrita por Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, está representada a través del teatro y la poesía para reconstruir la vida de una artista que hizo de su cuerpo y su dolor una expresión artística.

La acción transcurre en la víspera del Día de los Muertos, una fecha que se celebra en la cultura mexicana. En esa escena, la protagonista prepara su altar y sus ofrendas mientras recorre los recuerdos que marcaron su existencia, como el amor por Diego Rivera, la pasión por la pintura, las marcas que dejó el accidente que cambió su destino y la relación ambivalente con su país y con el mundo.

La puesta en escena cuenta con un equipo artístico y técnico de reconocida trayectoria, con la dirección de Julia Morgado, la escenografía y el vestuario de Sofía Davies, el diseño de luces de Horacio Novelle, el maquillaje y peinado de Ana Paula Amaya, la producción general está a cargo de Geluk - Poncho, la fotografía de Nacho Lunadei, diseño gráfico de Nahuel Lamoglia y operación técnica de Ailén Cosentino.

La obra trata de ser una mirada contemporánea sobre una mujer que, desde su casa azul de Coyoacán, transformó el arte y la forma de mirar el mundo. Con este montaje, Laura Azcurra retoma una de las interpretaciones más celebradas de su carrera, en una propuesta que sigue recorriendo escenarios del país y el mundo.

Entradas acá.