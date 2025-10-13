Oficializan designación de Martín Rettore como fiscal de Estado Adjunto de Entre Ríos

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial de este lunes 13 el decreto N° 2.565, del 19 de septiembre último, a través del cual designa al abogado Martín Alejandro Rettore Elena como fiscal de Estado Adjunto, luego del acuerdo respectivo brindado por el Senado a su pliego.

En marzo pasado, el Gobierno envió al Senado el pliego de Martín Alejandro Rettore Elena para que se le preste el acuerdo constitucional para ocupar el cargo de fiscal adjunto en la Fiscalía de Estado, en reemplazo de Sebastián Trinadori, que se jubiló. Rettore Elena, hijo del recientemente fallecido exconcejal paranaense Miguel Rettore, ya ocupa interinamente esa función.

El lunes 17 de marzo, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ubicó a Rettore Elena como adjunto en forma interina. Hasta entonces había sido director de la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado.

La resolución N° 53, del lunes 17, había consignado la necesidad de reemplazar a Trinadori “a fin de no resentir el normal funcionamiento del organismo” y luego de que el Poder Ejecutivo enviara su pliego el 7 de este mes al Senado.

La disposición que firmó Rodríguez Signes consignó que Rettore Elena “reúne las condiciones requeridas para el cargo”.

El pedido de acuerdo constitucional remitido por el gobernador Rogelio Frigerio a la Cámara de Senadores da cuenta que el postulante “cumple con los requisitos legales y constitucionales para ocupar el cargo y posee idoneidad suficiente para el mismo”.

Sebastián Trinadori ocupó el cargo de fiscal de Estado Adjunto hasta el 28 de febrero último, cuando se acogió al beneficio jubilatorio. Había sido designado por decreto en 20122, y en en 2017 obtuvo el acuerdo constitucional del Senado. Había ingresado a la Administración Pública en 1983; en 1992 había obtenido el título de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Fuente: Entre Ríos Ahora.