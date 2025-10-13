Hockey sobre patines: Talleres y Recreativo Rojo mandan en el Torneo Clausura

Salvo el sábado por la tormenta, hubo acción desde el miércoles al domingo en el torneo.

El Torneo Clausura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvo acción durante la última semana con varios partidos para las categorías Seniors masculino y Primera Femenina. Hubo encuentros el miércoles, jueves, viernes y domingo, ya que el sábado se suspendió uno por las condiciones climáticas.

Talleres venció a Neuquén en su pista en la reanudación del encuentro que había sido suspendido por lluvia el pasado 5 de octubre. Este miércoles, la victoria fue del Rojo por 9 a 5 (perdía 4 a 2, antes de la suspensión), con goles de Sofía Méndez (4), Melina Méndez y Juana Corbalan. Emilia Carrivale decoró el resultado para el Pingüino.

El jueves hubo acción para los Seniors en la pista del CAT, donde Recreativo Rojo le ganó 6 a 5 a Talleres (había sido reprogramado por la tormenta del 5 de octubre). Los goles del Bochas fueron convertidos por Sebastián Muzzio (2), Julián García (3), Federico Buonanduci. Para el local descontaron Lucca Giorello, Franco Blanc (2), Nicolás Caffaro y Pablo Botello.

El viernes, Talleres superó a San Guillermo por 7 a 4 en la Primera Femenina con tantos de Melina Méndez (2), María Paz René (2), Sofía Méndez (2) y Juana Corbalán. Los demás goles fueron obra de Guadalupe Strina, Violeta Lionel y Angeles Seibel (2) para la visita.

En la pista de Talleres, Rowing superó a San Guillermo por 4 a 3.

También en la pista del CAT, Rowing le ganó 4 a 3 a San Guillermo con las conquistas de Alejandrina Zunino, Martina Del Estal (2) y Jazmín Martins. En tanto que descontaron Alma Grant, Priscila Conte y Ángeles Seibel.

El sábado no hubo acción porque se suspendió por lluvia el partido que debían disputar en el Seniors Masculino Rowing y Recreativo Verde, mientras que el domingo Recreativo Rojo superó a Neuquén en un emotivo 7 a 5 y en calidad de visitante.

Ricardo Muzzio (2), Leonardo Schonfeld, Federico Buonanduci y Julián García (3) marcaron para el ganador, mientras que Octavio Peyru Hoet (2), Maximiliano Maggioni y Francisco San Martin (2) lo hicieron para el Pingüi.

Posiciones Primera Femenino: Talleres 22; Rowing 16; San Guillermo 9; Neuquén 6 y Recreativo 0.

Posiciones Seniors Masculino: Recreativo Rojo 19; Recreativo Verde 17; Neuquén 10; Rowing y Talleres 4.

Prensa UEHP