Aguas Abiertas: en tres minutos se agotaron los primeros 25 cupos para la Villa Urquiza – Paraná

En solo tres minutos se completaron los 25 cupos disponibles a valor promocional para la maratón acuática Villa Urquiza-Paraná, prevista para el 13 de diciembre próximo. Sucedió este lunes al mediodía, con la habilitación de la primera etapa de inscripciones.

El fenómeno refleja, una vez más, la enorme expectativa que genera esta competencia histórica, una de las pruebas de aguas abiertas más emblemáticas del continente. La apertura de inscripciones se realizó a través del sitio oficial www.andressolioz.com.ar, y generó una verdadera “explosión” de interés entre nadadores de distintas partes del país.

El presidente de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, Andrés Solioz, se mostró entusiasmado con la repercusión alcanzada: “Estamos muy contentos. En pocos minutos se completaron estos cupos previstos. Fue fantástico. Se nota mucho entusiasmo en nadadores de todo el país, ya que del exterior, ya contábamos con inscriptos desde semanas atrás”, destacó.

Solioz, confirmó además que ya está garantizada la presencia de competidores de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Puerto Rico, lo que refuerza el carácter internacional que la maratón ha consolidado a lo largo de los años.

La tradicional competencia de aguas abiertas será el 13 de diciembre.

La apertura de inscripciones para el público en general tendrá lugar el próximo 1º de noviembre, cuando se habiliten los cupos restantes para quienes deseen ser parte de la edición 2025 de la Villa Urquiza – Paraná, una travesía que combina desafío deportivo, naturaleza y emoción sobre el majestuoso río Paraná.

Con cada nueva realización, la maratón reafirma su prestigio y su poder de convocatoria, manteniendo vivo el espíritu de una competencia que trasciende fronteras y continúa escribiendo páginas destacadas en la historia del deporte acuático sudamericano.

NG Digital