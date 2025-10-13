Último encuentro del ciclo "Entre Ríos Cantada" en Gualeguaychú

En la Biblioteca Popular Olegario V. Andrade del Instituto Magnasco, ubicada en Camila Nievas 78 de Gualeguaychú, se realizará el último encuentro del ciclo "Entre Ríos Cantada". La actividad, organizada por la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, se realizará este viernes 17 de octubre a las 18 y estará dedicada al poeta local Aníbal Marc. Giménez (1875-1957), figura de la literatura entrerriana, en un encuentro que busca rescatar su obra y su contexto histórico.

El encuentro propone un recorrido por la vida y producción de Giménez, un autor cuya obra permaneció durante años dispersa y parcialmente olvidada, hasta que en 2024 fue reunida y recuperada. Durante la jornada se abordará su itinerario intelectual, los espacios culturales en los que participó y las circunstancias históricas que marcaron su escritura. Habrá lecturas de sus sonetos criollistas, que en su tiempo le valieron reconocimiento por su mirada sobre el paisaje, las costumbres y la identidad entrerriana.

El ciclo es coordinado por Matías Armándola, director de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, y toma su nombre de la antología homónima compilada en 1955 por el crítico y poeta Luis Alberto Ruiz. A setenta años de aquella publicación, la propuesta busca rendir homenaje a esa obra fundacional y revisitar las voces poéticas que conformaron el mapa literario de la provincia. Cada encuentro se llevó a cabo en distintas bibliotecas populares del territorio, con la intención de generar espacios de lectura y diálogo entre escritores, docentes y lectores.

La actividad en Gualeguaychú marcará el cierre del circuito 2025 de "Entre Ríos Cantada", un proyecto que pone en valor el patrimonio cultural de la provincia y promueve la circulación de la palabra escrita en distintos espacios. Con esta iniciativa, la Biblioteca

Se entregarán certificados con puntaje docente.

El evento cuenta además con la declaración de Interés Educativo por parte del Consejo General de Educación (CGE).

Los interesados en participar podrán inscribirse de manera virtual en este enlace.