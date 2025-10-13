Gobernador Mansilla impulsa la apicultura con una charla sobre recambio de reinas y multiplicación

Con gran éxito se realizó la Charla sobre Manejo en el Recambio de Reinas y Multiplicación, en Gobernador Mansilla, departamento Tala, organizado por el área de producción de este municipio.

La jornada contó con una excelente participación de público proveniente de distintos puntos de la provincia, lo que permitió compartir experiencias, sumar nuevos aprendizajes y fortalecer el trabajo conjunto en el sector apícola.

"Agradecemos a los disertantes Rodrigo Toledo y Cristian Vega por su compromiso y la valiosa transmisión de conocimientos, y a todos los presentes por acompañar esta enriquecedora propuesta. Desde el municipio seguimos apostando a la capacitación y el crecimiento de la producción local", señalaron desde el municipio.

Entrega de banderas

Días atrás, en Durazno, el intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, se reunió con su presidente comunal, Esteban Martínez, para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad. Además, en la Escuela Secundaria N°8 “Provincia de Entre Ríos”, junto a su director Roberto Ramírez, entregaron la Bandera de Ceremonia Nacional y Provincial, con sus respectivas actas y cujas.