Colón alcanzó el 80% de ocupación durante el fin de semana largo

El Municipio de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, redobló esfuerzos con promociones presenciales y digitales en distintos ferias, ciudades y plataformas con influencers y medios de todo el país, lo que dio su resultado en una ocupación del 80% el fin de semana largo del 12 de octubre.

Con un clima agradable que acompañó y el río Uruguay que osciló en los 4,50 metros de altura en el puerto local, la actividad turística floreció en la ciudad.

Miles de turistas llegaron para pernoctar en Colón y disfrutar de diferentes y variadas propuestas de naturaleza y de eventos organizados tanto por la Municipalidad como por el sector privado en diversos circuitos turísticos.

Al respecto, el intendente José Luis Walser, afirmó: “Nuevamente, nuestra ciudad volvió a convertirse en uno de los destinos más elegidos de la provincia y del país”.

Y agregó: “Colón tuvo el mejor fin de semana largo de 2025 luego de carnaval, en una importante reactivación del turismo interno, gracias a un importante trabajo de promoción que realizamos con la Secretaría de Turismo y junto al sector privado”.

“Queda el último tramo antes de la temporada donde debemos intensificar mucho más los esfuerzos hechos en 2025 para que octubre sea el inicio de una venidera temporada de verano exitosa. En tal sentido estamos ultimando los detalles de la Fiesta Nacional la Artesanía para que el sector tenga una herramienta más de venta a partir de noviembre”, reveló.

En ese sentido, adelantó: “Estamos trabajando para ofrecer financiamiento a través del Banco Nación y que quienes visiten Colón en la temporada, puedan hacerlo abonando en 6, 9 y 12 cuotas, sumando herramientas muy potentes como la plataforma Win Colón, y el fin de semana largo, la mitad de los que trabajan con ese sistema, contaron con el 100% de ocupación”.

Entre las opciones más elegidas, el complejo termal y la feria de la zona portuaria recibieron muchos visitantes. En la explanada del puerto local hubo más de 30 artesanos de la Fiesta Nacional de la Artesanía, foodtrucks, cerveza artesanal y emprendedores. También se ofrecieron shows musicales en vivo.

En el Parque Nacional El Palmar, se llevó a cabo el “Global Big Day”, la segunda edición de un evento de observación y registro de aves, que reúne a los amantes de la naturaleza de todo el mundo.

En la Casa del Bicentenario, a sala llena, se presentaron los espectáculos de Campi y un homenaje a Chiquititas con participación de academias de danzas locales.

Los visitantes, tanto quienes pernoctaron como los excursionistas, aprovecharon los paseos náuticos y diferentes alternativas recreativas.

Pero, además, tanto las visitas guiadas a la bodega como al Molino Forclaz, guiadas de pesca y la Granja La Administración, y el Parque Nacional El Palmar, tuvieron gran afluencia de turistas. Los establecimientos gastronómicos de Colón funcionaron a su máxima capacidad, muchos de ellos, ofreciendo también espectáculos musicales.

Colón volvió a ser una de las ciudades más elegidas de Entre Ríos y una de las principales del país en un fin de semana largo donde se reactivó la actividad turística nacional.