Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se instaló en zona de playoffs

Barracas Central derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1 y se instaló en zona de playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Claudio Tapia, el equipo de Rubén Darío Insúa festejó en la continuidad de la undécima fecha del campeonato de Primera División y complicó más el panorama del conjunto de Julio César Falcioni.

Gonzalo Maroni abrió la cuenta para el Guapo a los 13 minutos del primer tiempo. Sin embargo, su compañero Nicolás Demartini estableció la paridad con un gol en contra de su propia valla a los 24 minutos. Pero apenas uno más tarde, Facundo Bruera puso cifras definitivas tras ser asistido por Lucas Gamba.

En un final caliente, el Decano terminó con 9 jugadores en cancha por las expulsiones de Lautaro Godoy (doble amarilla) y Kevin Ortiz (roja directa), a los 43 minutos y en tiempo adicional, respectivamente.

Con este resultado, el Guapo llegó a los 15 puntos en la Zona B; mientras que el Decano continúa con seis unidades. En la próxima fecha, Barracas deberá visitar a Huracán el lunes 23 de marzo a las 21.15; mientras que el elenco tucumano recibirá a Gimnasia La Plata, el viernes 20 del corriente desde las 21.