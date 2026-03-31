Federico Benítez será el árbitro del partido de Patronato en la “Tacita de Plata”

El árbitro salteño fue designado para el partido del Rojinegro en Jujuy.
Federico Benítez fue designado este martes como árbitro del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy (uno de los punteros de la Zona B) y Patronato, por la octava fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 17 en el estadio 23 de Agosto, en la continuidad de la temporada de la segunda categoría del fútbol argentino.
Benítez, que dirigirá por primera vez a Patrón, estará acompañado por los jueces asistentes Sebastián Osudar y Mariana Duré. Por su parte, Francisco Acosta será el cuarto árbitro el próximo Domingo de Pascuas en La Tacita de Plata.
El equipo de Rubén Darío Forestello viene de padecer una nueva derrota como local ante Colón de Santa Fe (2 a 0), donde mostró una imagen muy pobre desde lo futbolístico. Actualmente, el Santo suma cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas.
El presente del Lobo Jujeño es diametralmente opuesto: marcha en lo más alto de las posiciones junto a Tristán Suárez con 12 puntos, con un registro de cuatro victorias y dos caídas (no registra empates).
Primera Nacional
Programación y designaciones
Fecha 8
Viernes 3 de abril
22: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (San Juan)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
Sábado 4 de abril
15.30: All Boys - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
16: Agropecuario - Tristán Suárez
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
16: Colegiales - Almagro
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Matías Ansede
16: Estudiantes - Central Norte (Salta)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Damián Oliveto
Cuarto árbitro: Antonella Álvarez
16: F.C. Midland - Temperley
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Erik Grunmann
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Martín Morenza
16.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Acassuso
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
17.30: San Martín (Tucumán) - Chacarita Juniors
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
19: Colón - San Miguel
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Emanuel Serrale
Cuarto árbitro: Franco Rioja
15.30: Los Andes - Chaco For Ever
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Damián Orellana
Asistente 2: Heber Ibañez Mesa
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Domingo 5 de abril
15.30: Almirante Brown - Defensores de Belgrano
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Manuel Prieto
15.30: Deportivo Morón - San Telmo
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Rodrigo Villaba
17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Patronato
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
17: Quilmes A.C. - Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
17: Racing (Córdoba) - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
19: Mitre (Santiago del Estero) - Deportivo Madryn
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
20: Atlético de Rafaela - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Danilo Viola
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Martes 7 de abril
21: Atlanta - Nueva Chicago
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Ulises López