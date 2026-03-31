Federico Benítez será el árbitro del partido de Patronato en la “Tacita de Plata”

El árbitro salteño fue designado para el partido del Rojinegro en Jujuy.

Federico Benítez fue designado este martes como árbitro del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy (uno de los punteros de la Zona B) y Patronato, por la octava fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 17 en el estadio 23 de Agosto, en la continuidad de la temporada de la segunda categoría del fútbol argentino.

Benítez, que dirigirá por primera vez a Patrón, estará acompañado por los jueces asistentes Sebastián Osudar y Mariana Duré. Por su parte, Francisco Acosta será el cuarto árbitro el próximo Domingo de Pascuas en La Tacita de Plata.

El equipo de Rubén Darío Forestello viene de padecer una nueva derrota como local ante Colón de Santa Fe (2 a 0), donde mostró una imagen muy pobre desde lo futbolístico. Actualmente, el Santo suma cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas.

El presente del Lobo Jujeño es diametralmente opuesto: marcha en lo más alto de las posiciones junto a Tristán Suárez con 12 puntos, con un registro de cuatro victorias y dos caídas (no registra empates).

Primera Nacional

Programación y designaciones

Fecha 8

Viernes 3 de abril

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (San Juan)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Sábado 4 de abril

15.30: All Boys - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

16: Agropecuario - Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

16: Colegiales - Almagro

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Matías Ansede

16: Estudiantes - Central Norte (Salta)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Damián Oliveto

Cuarto árbitro: Antonella Álvarez

16: F.C. Midland - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Martín Morenza

16.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Acassuso

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

17.30: San Martín (Tucumán) - Chacarita Juniors

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

19: Colón - San Miguel

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Emanuel Serrale

Cuarto árbitro: Franco Rioja

15.30: Los Andes - Chaco For Ever

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Damián Orellana

Asistente 2: Heber Ibañez Mesa

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Domingo 5 de abril

15.30: Almirante Brown - Defensores de Belgrano

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Manuel Prieto

15.30: Deportivo Morón - San Telmo

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Rodrigo Villaba

17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Patronato

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

17: Quilmes A.C. - Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

17: Racing (Córdoba) - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

19: Mitre (Santiago del Estero) - Deportivo Madryn

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

20: Atlético de Rafaela - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Martes 7 de abril

21: Atlanta - Nueva Chicago

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Ulises López