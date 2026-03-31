“Me preocupa el nivel de algunos jugadores de la selección”, manifestó Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió primero a la victoria de Unión de Santa Fe sobre Agropecuario, por la Copa Argentina, y destacó que “el santafesino es un gran equipo, ganó bien, fue sólido. Ahora enfrentará a Independiente, va a salir un lindo partido”.

Enseguida nomás se refirió a la selección argentina, que este martes por la noche enfrentará a Zambia en su último partido amistoso en la Argentina antes del Mundial 2026. “Algo que me preocupa es el rendimiento de algunos futbolistas. En el partido ante Mauritania, un equipo 115 en el ranking mundial, los jugadores entraron sin motivación y eso es todo. No es lo mismo enfrentar a Brasil o Francia que hacerlo contra Mauritania o Zambia”.

E insistió: “Me preocupa es el nivel de algunos jugadores. Parte este martes, de los que juegan ante Zambia hay 10 estuvieron la final contra Francia en 2022 y eso marca una pauta. Otamendi está para despedirse, De Paul y Messi en un torneo como el estadounidense que no es de nivel. El Cuti Romero no está en nivel, Molina es discutido siempre, el Dibu Martínez no está atravesando un gran momento”.

De todos modos, aclaró: “Scaloni es un técnico es fiel a los jugadores que le dieron triunfos. Pero hay jugadores que alternan y no siempre lo hacen bien, esa es mi preocupación, ojalá me equivoque, pero a futuro me preocupa. Miro a Francia contra Brasil y da miedo”.

En cuanto al último amistoso, la victoria ante Mauritania 2 a 1, dijo: “No me preocupa el rendimiento ante Mauritania, ahora lo que digo es que hay jugadores con cierta edad y otros que están en un futbol que no es competitivo”.

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