Argentinos venció a Aldosivi y amargó el debut de Israel Damonte

El Bicho se impuso este martes 2 a 0 en el duelo pendiente de la séptima fecha.

Argentinos Juniors superó a Aldosivi de Mar del Plata en el debut de Israel Damonte como entrenador. El equipo de La Paternal se impuso por 2-0 este martes en el partido postergado de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Iván Morales y Román Riquelme, ambos en el primer tiempo del partido en el estadio mundialista José María Minella.

Aunque el local inició el encuentro con una postura ambiciosa —exigiendo tempranamente al arquero Brayan Cortés con un potente disparo de media distancia de Blas Agustín Palavecino—, esa intensidad se diluyó rápidamente. El equipo marplatense careció de profundidad y volumen de juego, permitiendo que Argentinos, sin necesidad de monopolizar la posesión, encontrara los espacios necesarios para lastimar.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Nicolás Oroz, el eje creativo del visitante, leyó a la perfección los movimientos de la defensa rival y envió un centro preciso para la aparición de Iván Morales. El delantero definió con comodidad, aprovechando una desatención en la marca que dejó a Argentinos en ventaja.

Lejos de replegarse, el equipo de Nicolás Diez buscó ampliar la diferencia antes del descanso. El segundo golpe fue producto de la inteligencia táctica en una acción de balón detenido: tras un córner jugado en corto, Hernán López Muñoz envió un centro pasado que encontró a Román Riquelme libre de marca a espaldas de los centrales. Ante la salida de Axel Werner, el atacante sentenció el 2-0 que resultaría definitivo.

El complemento estuvo marcado por el deterioro de las condiciones climáticas. Bajo una lluvia incesante, Argentinos Juniors optó por un esquema de administración de recursos. Se mostró sólido en la contención y no pasó sobresaltos frente a un Aldosivi que, pese a los intentos de Damonte por reactivar el ataque desde el banco, se mostró carente de reacción y peso ofensivo.

Con este resultado, el Bicho capitaliza un encuentro pendiente clave para sus aspiraciones en el Torneo Apertura, mientras que el conjunto del puerto deberá trabajar en la reconstrucción futbolística tras un debut fallido para su nuevo cuerpo técnico.