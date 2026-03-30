Del 11 al 13 de septiembre se desarrollará la Expo Rural Gualeguaychú, la mayor vidriera de la producción

Imagen de archivo de la Expo Rural Gualeguaychú, considerada como una de las más importantes de la provincia.

La Expo Rural Gualeguaychú es considerada como una de las muestras de la producción agropecuaria más importante e imponente de la provincia.

Como todos los años, la responsabilidad de la muestra es asumida por la Sociedad Rural Gualeguaychú, entidad que confirmó que está trabajando en el marco de la 133º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, y en la nueva edición de la Expo Rural, que se realizará del 11 y al 13 de septiembre en el predio que la entidad posee en Urquiza al Oeste y Autovía Gervasio Artigas (ex Ruta Nacional 14).

El interés mostrado por las marcas, cabañeros y comercios a esta altura del año hacen presagiar un nuevo éxito rotundo: “Nos vimos obligados a adelantar la comercialización ante la cantidad de consultas y necesidad de empresas para asegurar los lotes. Somos conscientes que estamos frente a uno de los eventos más convocantes de la ciudad y la región y que hoy es reconocida como la mejor vidriera del sector agropecuario e industrial de Entre Ríos. Y con esa hermosa responsabilidad trabajamos para seguir mejorando edición tras edición”, indicaron desde la organización.

Desde la Sociedad Rural agregaron que “este multi evento aglutina ganadería, industria, producción, comercio, entretenimiento, entre otros aspectos. Ello lo hace una oportunidad única de tomar contacto con miles de visitantes en un ámbito ideal para presentar productos, hacer negocios, captar clientes, generar redes y alianzas comerciales. Durante tres días, miles de personas transformarán el predio en un epicentro de negocios, genética de vanguardia y entretenimiento familiar”.

Como todos los años, habrá lugar para sorpresas y ya existen confirmaciones de actividades muy especiales en materia de ganadería, industria y comunicación: “Teniendo en cuenta esto, que la expo no para de crecer y que cada año quedan muchas marcas sin su espacio por la enorme demanda, invitamos a contactarse y asegurar su presencia. Es una fiesta que nadie debe perderse ni como expositor, ni como público”, finalizaron.