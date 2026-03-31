Invitan a participar de la Feria Honoria Bustos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

En la sala central del Centro Cultural Juan L. Ortiz se desplegarán los stands de la Feria Honoria Bustos.

El próximo sábado 11 de abril, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario de una nueva edición de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele, una propuesta que reunirá a artistas, artesanos y emprendedores de Paraná y localidades vecinas.

La actividad se desarrollará de 16 a 23 con entrada libre y gratuita, y ofrecerá un espacio de encuentro para el público interesado en recorrer y adquirir producciones locales en una amplia variedad de rubros. En la sala central del renovado edificio —alrededor del emblemático vagón que alberga la sastrería teatral Laly Mainardi— se desplegarán stands con obras en pequeño formato de artistas plásticos, además de trabajos en cerámica, madera, orfebrería, textiles, vitrofusión, mosaiquismo y marroquinería, entre otras propuestas.

El evento contará también con servicio de cantina y, al realizarse en un espacio cerrado, no se suspende por lluvia, lo que lo convierte en una opción atractiva para un paseo de compras otoñal.

La feria es organizada por Tres Monedas Producciones, desde donde además informaron que continúa abierta la convocatoria para quienes deseen participar como expositores. Las personas interesadas pueden comunicarse telefónicamente o vía correo electrónico para solicitar información y asegurar su lugar, ya que aún quedan cupos disponibles.

La Feria Honoria Bustos se consolida así como un espacio de visibilización y comercialización para el trabajo de creadores independientes, fortaleciendo el circuito cultural y productivo local.