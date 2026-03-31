Colapinto brindará una exhibición el 26 de abril en Buenos Aires

El pilarense estará al mando de un Lotus E20 con motor V8 en el Monumento a los Españoles.

El próximo 26 de abril, el Monumento de los Españoles será el epicentro de una exhibición de Fórmula 1 sin precedentes. El piloto de Alpine, Franco Colapinto, acelerará un monoplaza con ADN de Enstone: el emblemático Lotus E20 de 2012, un vehículo que marcó el regreso triunfal de Kimi Räikkönen y que promete hacer vibrar la ciudad con su motor V8.

El asfalto porteño se prepara para recibir una pieza de ingeniería que trasciende el tiempo. La confirmación de que Franco Colapinto no conducirá un monoplaza actual, sino el histórico Lotus E20, responde tanto a normativas estrictas de la categoría como a la rica herencia del equipo Alpine.

La elección del vehículo no es azarosa. El reglamento de la Fórmula 1 prohíbe taxativamente el uso de unidades actuales o de la temporada inmediatamente anterior para exhibiciones públicas, con el fin de evitar pruebas encubiertas. Por ello, las escuderías deben recurrir a su patrimonio histórico.

En este sentido, el Lotus E20 es un eslabón fundamental en la cadena evolutiva de la actual estructura de Alpine. El equipo francés posee sus raíces en la mítica base de Enstone, recorriendo un camino que comenzó como Toleman en 1981, pasó por los años dorados de Benetton, mutó en Renault y luego en Lotus, antes de regresar a la marca del rombo y finalmente ser rebautizado como Alpine en 2021. Este "árbol genealógico" permite que joyas como el E20 sigan formando parte del activo operativo del equipo.

Un monoplaza con alma de campeón

Diseñado bajo la tutela de ingenieros de la talla de James Allison, el Lotus E20 ocupa un lugar especial en la memoria de los fanáticos. Fue el auto que marcó el regreso de Kimi Räikkönen al Gran Circo tras dos años de ausencia, logrando una victoria memorable en el Gran Premio de Abu Dabi de 2012. Aquel año, el monoplaza demostró una competitividad asombrosa, llevando al finlandés al tercer puesto del mundial y a la escudería al cuarto lugar en el campeonato de constructores.

Más allá de sus logros en pista, el atractivo principal para el público argentino será la experiencia sensorial. A diferencia de las unidades híbridas actuales, el Lotus E20 está impulsado por un motor Renault V8 de 2.4 litros. El rugido natural de esta motorización, característica de la era previa a la electrificación masiva, será el protagonista absoluto de una jornada que promete devolverle a Buenos Aires el sonido más puro del automovilismo mundial.