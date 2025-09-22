El consumo en supermercados de Entre Ríos cayó 20,4% en el primer semestre de 2025 respecto a 2023

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la evolución del consumo y los ingresos en la provincia de Entre Ríos, con datos actualizados a junio de 2025. El estudio revela una fuerte contracción en las ventas de supermercados y una significativa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

Entre los principales resultados del informe se destaca una caída acumulada del consumo y se indica que las ventas en supermercados de Entre Ríos acumularon en el primer semestre de 2025 una disminución del 8% respecto a 2024 y del 20,4% en comparación con igual período de 2023. Esto equivale a una facturación real de 68.158 millones de pesos menos que en el primer semestre de 2023.

Las mayores caídas se registraron en los productos de almacén, (-16,6% vs. 2024), bebidas (-8,6%), lácteos (-6,4%) y artículos de limpieza (-21,0%). Crecimiento, en tanto, las compras de verdulería y frutería (+15,9%), panadería (+6,6%), indumentaria (+7,8%) y electrónicos (+28,4%), aunque estos últimos aún no recuperan niveles previos.

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, los trabajadores registrados de la provincia perdieron entre 1,8% y 9,3% de su poder adquisitivo, según se utilice el IPC vigente del Indec o el ajuste por la canasta ENGHo 2017-2018 (solicitado por el FMI).

En términos individuales, la pérdida acumulada por trabajador oscila entre $1.003.067 y $1.598.143. A nivel agregado, la masa salarial perdida se estima entre $145.233 millones y $231.393 millones, indica el estudio de CEPA.

La caída de las ventas en supermercados (-19,2% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) se correlaciona estrechamente con la evolución de los salarios deflactados por la canasta ENGHo 2017-18, lo que refuerza la tesis de que la contracción del consumo responde al deterioro del ingreso real, añade.

El informe se basa en datos oficiales del Indec y del OEDE, deflactados mediante el IPC con ponderadores específicos para supermercados de Entre Ríos. La estimación de la pérdida salarial acumulada se realizó comparando el salario real mensual con el nivel de noviembre de 2023.

“La fuerte contracción del consumo en supermercados de Entre Ríos refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. La situación es especialmente crítica en rubros básicos como alimentos y limpieza, mientras que algunos sectores como verdulería y panadería ganan espacio como alternativas de menor costo”, se indicó finalmente.