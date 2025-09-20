El domingo 28 de septiembre será el festejo del Día del Estudiante y de la Primavera en Oro Verde.

A raíz de las condiciones de inestabilidad climática se reprogramó el festejo del Día de la Primavera y del Estudiante en Oro Verde, que estaba planificado para este domingo. La nueva fecha será el domingo 28 de septiembre desde las 15.30, en el Playón del Polideportivo municipal, ubicado en Las Golondrinas y Los Sauces.

El evento mantendrá las mismas características bajo el formato de un picnic, quienes se acerquen podrán participar de concursos de baile, habrá mucha música con MDJ, La llamarada del sauce, Esclavo hijos de la Noche y un cierre con Pont a bailar. Además, actividades para chicos y grandes a cargo de los talleres municipales con danza, circo, cine y teatro.

Los participantes podrán comprar comidas y bebidas en la cantina, y habrá sorpresas durante toda la jornada.