“Me gustó mucho la personalidad del equipo”, resaltó Gabriel Gómez

Patronato sin abrir el marcador frente a San Miguel y sumó una unida unidad en su carrera por ingresar en el Torneo Reducido de la Primera Nacional. A dos fechas de finalizar la fase clasificatoria, el Santo de la capital entrerriana sumó en Los Polvorines y este empate dejó conforme al entrenador Gabriel Gómez.

“Ninguno de los dos equipos tuvimos libertades porque los dos jugamos muchos duelos y la verdad es que se jugó como una final. En este marco me gustó mucho la personalidad del equipo”, dijo en su primer análisis de partido el DT del Rojinegro.

Patronato está con la cabeza puesta en el Torneo Reducido, el gran objetivo del equipo, al respecto manifestó: “Estamos muy cerca. Lo que pasa es que queremos llegar al tercer o cuarto puesto para tener ventaja en el primer duelo”.

Más adelante, Gómez destacó la enorme labor del arquero Alan Sosa, quien tuvo una brillante actuación: “Cuando tenés un arquero que te saca lo que tiene que sacar, tapó dos pelotas claves, eso me da tranquilidad”. Después dijo que el equipo paranaense tuvo chances de desnivelar, “aunque no terminaron siendo tan peligrosas como las de ellos”.

Sobre el final se refirió a la falta de gol de sus dirigidos: “El equipo genera. Ya la van a meter en el momento en el que la tengan que meter. Estoy tranquilo con la parte ofensiva. En la defensiva hay que seguir trabajando”.

Y finalizó: “El grupo y nosotros queremos llegar a lo más arriba posible. Se cumple un objetivo, pero queremos más”, cerró.