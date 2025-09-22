Una propuesta artística de Brisa García se inaugura en Paraná

En el Salón de Exposiciones de la Escuela de Artes Visuales "Prof. Roberto López Carnelli", quedará inaugurada la muestra "A comer", de la artista entrerriana Brisa García. La propuesta forma parte del trabajo final del Seminario de Investigación Artística del Profesorado en Artes Visuales de la FHAyCS-UADER y busca compartir un recorrido creativo atravesado por la memoria, la identidad y la tradición familiar. La exposición quedará abierta este martes 23 de septiembre a las 19:00.

La muestra se construye a partir de un eje poco habitual dentro del campo académico, como es el bordado en este caso. García eligió esta práctica como centro de su investigación, en un intento de rescatar gestos, símbolos y modos de transmisión cultural vinculados a la vida cotidiana y a la herencia de sus abuelos inmigrantes alemanes, que llegaron a Entre Ríos con un bagaje de recetas y costumbres transmitidas de generación en generación. Según explica la artista, bordar no es únicamente un acto manual o una técnica aplicada a lo textil, sino un ritual que permite narrar historias y preservar vínculos a través del tiempo.

En su fundamentación, García destacó: "En mi caso, este hacer se enlaza profundamente con las memorias familiares heredadas de mis abuelos inmigrantes alemanes que llegaron a Entre Ríos. La práctica del bordado, junto con las reuniones en torno a la mesa, los aromas y sabores transmitidos de generación en generación, construyen un archivo afectivo que me constituye. Cada puntada, al igual que cada receta compartida, se vuelve un gesto de transmisión cultural y de pertenencia".

La exposición podrá visitarse de forma libre y gratuita.