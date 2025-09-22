Una comedia sobre el rol docente llega al Centro de Jubilados

Este jueves 25 de septiembre se presentará en Paraná la obra teatral "Maestras eran las de antes", escrita por Fabrizio Origlio y dirigida por Marisa Tissera. La función se realizará a las 18:30 en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de la Caja de Prever, ubicada en Hipólito Irigoyen 652. El elenco está integrado por integrantes del Taller de Teatro de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, que lleva adelante distintas actividades culturales con el objetivo de promover la participación artística y comunitaria.

La propuesta busca, a través del humor y la ironía, pensar en torno al rol docente y los cambios que atravesó la educación en las últimas décadas. La pieza se enmarca dentro de la comedia costumbrista, con personajes que rozan lo grotesco, recursos que el autor utiliza para plantear preguntas sobre la transmisión de saberes, los prejuicios instalados y las tensiones de un sistema educativo que se fue adaptando a nuevas exigencias sociales y culturales.

En esta oportunidad, actuará un elemento de mujeres conformado por Liliana Arce, Hilda Filbert, Enriqueta Giupponi, Malena Cudini, Liliana Neme, Lily Zubielqui y Susana Passarino. La dirección está a cargo de Marisa Tissera, con la asistencia técnica de Marcelo Amorosi.

El Taller de Teatro de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, impulsor de la iniciativa, funciona como un espacio de encuentro y creación en el que la práctica teatral es una forma de participación activa. La realización de esta función se da en respuesta a la intención de acercar el teatro a un público amplio y siempre en form to accesible.

El contenido de la pieza teatral hace comparaciones entre generaciones, para reconocer cambios, dificultades y oportunidades que se dan en la práctica docente actual y la educación en sus distintos roles.

Si bien la función será sin un costo obligatorio, se pasará una gorra para quienes quieran contribuir a voluntad.