Habrá tres juicios por jurados esta semana en Entre Ríos: los tres por delitos contra la integridad sexual

Se realizarán tres juicios por jurados esta semana en Entre Ríos. Serán en Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay. La cantidad de juicios por jurados en la provincia, supera los 140, según la información del Poder Judicial entrerriano.

En Gualeguaychú

Se desarrollará en Gualeguaychú un juicio por jurados desde este martes hasta el viernes. Será para establecer la “culpabilidad” o “no culpabilidad” del imputado R.S.R en la carátula “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado y corrupción de menores”.

El juez técnico que dirigirá el proceso será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumon. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Jorge Gutiérrez. En la defensa del imputado que llega a juicio en libertad, actuará el abogado Pablo Ledesma.

Las audiencias serán en los Tribunales de esa ciudad, a partir de las 9.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual será a puertas cerradas.

En Paraná

Luego de la conformación del jurado popular, que recibió este lunes las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 8.30, un nuevo juicio por jurados en Paraná. El debate se extenderá hasta el jueves próximo en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná-, en el marco del legajo “O.W.E. S/ Abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, las audiencias se realizarán a puertas cerradas.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Cristian Giunta. Por su parte, los defensores oficiales Sebastián Lescano y Jorge Sueldo asistirán al imputado, que llega al juicio en libertad pero con medidas de coerción.

En Concepción del Uruguay

Tras seleccionarse a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 9, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concepción del Uruguay. El debate se extenderá hasta el viernes próximo en la sala de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones, en el marco del legajo “DC.E.N. S/ Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, las audiencias se realizarán a puertas cerradas.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal María de los Ángeles Becker. Por su parte, el abogado José Ostolaza asistirá al imputado, que llega al juicio en libertad.