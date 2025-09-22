Más de 170 obras literarias aplicaron al concurso Juan L. Ortiz

La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informa que concluyó con una alta participación la convocatoria en el género poesía. Los seleccionados se darán a conocer el 18 de octubre.

El jurado encargado de evaluar los trabajos presentados está integrado por: Alejandro Bekes, poeta, ensayista y traductor, ganador del Premio Fray Mocho 1989 por su libro Camino de la noche; Juan Meneguín, escritor y docente, también galardonado con el Premio Fray Mocho en 1999 por Religión de Misterios; y la Dra. Alfonsina Kohan, investigadora y docente universitaria, Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con un sostenido interés en la literatura producida en la provincia, campo en el que ha realizado aportes críticos y bibliografía de referencia.

Durante las próximas semanas, el jurado llevará adelante la lectura y análisis de las obras con el objetivo de arribar al veredicto.

El Concurso Juan L. Ortiz, se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.