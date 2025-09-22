De Ángeli celebró la quita de retenciones, pero pidió “medidas permanentes y previsibles”

En senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, habló luego de que el gobierno nacional anunciara la eliminación de las retenciones en todos los granos, a lo que sumó también las carnes bovinas y avícolas.

“El Gobierno nacional anunció la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre”, remarcó el entrerriano en su cuenta y agregó: “Como hombre de campo y defensor de nuestros pequeños y medianos productores, quiero ser claro: celebramos cada paso que alivie al campo, pero necesitamos medidas permanentes y previsibles”.

“Las retenciones son un impuesto distorsivo que castiga la producción. Una eliminación definitiva sería la verdadera señal para que este inicio de siembra se traduzca en más maíz, más girasol, más sorgo, más soja. Eso significa más trabajo, más arraigo y más futuro para nuestro país”, señaló luego, según reflejó ElEntreRíos.com.

Finalmente, De Ángeli indicó: “Queremos que al Gobierno le vaya bien, porque si le va bien a la Argentina le va bien a todos. Y para eso es clave apostar en serio al campo, motor de desarrollo y de exportaciones”.