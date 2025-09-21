Choque frontal en Aldea Protestante dejó tres personas heridas

Un violento accidente de tránsito ocurrió este domingo por la tarde en la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 32, en la zona de Aldea Protestante, departamento Diamante. El siniestro se registró alrededor de las 17:35 y fue protagonizado por dos automóviles que colisionaron de frente, dejando un saldo de tres personas lesionadas.

Según el informe de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, los vehículos involucrados fueron un Ford Escort blanco, conducido por Edgar Javier Eclecias, de 43 años, y un Ford Ka gris, al mando de Milton Celso Wolf, de 47.

Eclecias quedó atrapado en el habitáculo del Escort y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de Diamante. Posteriormente fue trasladado al hospital local para la evaluación de sus lesiones. En el mismo rodado viajaban Adriana Elisa Gadea (37), quien resultó ilesa, y dos menores: Abril Agustina Eclecia (5) y Luna Sofía Nerea (17), ambas derivadas al hospital de Diamante para controles médicos.

Por su parte, el conductor del Ford Ka sufrió lesiones en el rostro y también fue trasladado al nosocomio diamantino.

De acuerdo con la declaración de Gadea, acompañante del Escort, el accidente se habría producido cuando el Ford Ka invadió el carril contrario en una zona de doble línea amarilla, impactando de frente contra el vehículo en el que ella viajaba junto a su familia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental Diamante, personal de las comisarías de Valle María y Aldea Protestante, agentes de la Dirección de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y el Puesto de Control Vial local. Por disposición del fiscal en turno, Dr. Gilberto Robledo, se ordenó realizar el test de alcoholemia a ambos conductores.

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas y fue desviado por caminos alternativos: hacia el aeroclub de Diamante en sentido Diamante–Paraná y por Stella Maris en el trayecto Paraná–Diamante.