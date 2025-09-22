Hay 20.317 afiliados en condiciones de votar en las elecciones de Agmer

Un total de 20.317 afiliados, según la actualización final del padrón, están en condiciones de votar en las elecciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que se realizarán el próximo jueves 25 en toda la provincia. La votación se extenderá entre las 8 y las 18 y habrá 213 urnas, entre fijas y volantes, de tierra y de agua, en escuelas en zonas de islas.

En el cuarto oscuro habrá dos boletas: la oficialista Marcha Blanca, que lleva como candidato a secretario general de Abel “Pachi” Antivero, docente del departamento Islas; y por otro lado la Lista Multicolor que, como en 2021, presenta a la uruguayense Gimena García como candidata a secretaria general.

La actividad proselitista se extenderá hasta este martes, cuando comenzará la veda.

En las últimas elecciones, desarrolladas en 2021, cuando Marcelo Pagani accedió al segundo mandato al frente de Agmer, votaron 11.494 docentes (el 57% del padrón): a nivel provincial, Marcha Blanca consiguió 8.466 votos (78,71%) y la Multicolor 2.290 votos (21,29%), RECORDÓ Entre Ríos Ahora.

Lista Marcha Blanca

Marcha Blanca -la alianza que en 2021 conformaron la Lista Celeste, la Compromiso, la Rojo y Negro y la Paulo Freire- lleva como candidato a Abel Antivero.

Se trata de un docente nacido en San Martín, Buenos Aires, en 1980, que creció en Entre Ríos. Estudió Profesorado de Historia en el Instituto de Enseñanza Superior Victoria Ocampo, de Concepción del Uruguay, del que egresó en mayo de 2003.

Ha realizado trabajos de investigación históricos como “La Revolución fusiladora y los sucesos en Concepción del Uruguay” (2003), y “El accionar de los jesuitas en Entre Ríos” (2011).

Fue coordinador de la revista “Intercambio Cultural, Identidad Americana”, una publicación bimensual del Museo Yutchán de Concepción del Uruguay (2003-2004).

Desde 2008 vive en Ibicuy, al sur de Entre Ríos.

Fue secretario general de Agmer Islas del Ibicuy entre 2015 y 2021.

Actualmente, es rector de tercera categoría en la Escuela Secundaria N° 6 Rafael Escriña, en el paraje Mazaruca, en Islas del Ibicuy.

Lista Multicolor

Por la Multicolor se presenta Gimena García. Se trata de una profesora de Lengua y Literatura. Nacida en La Paz, criada en Urdinarrain y desde 2007 afincada en Concepción del Uruguay, Gimena García es actualmente docente de nivel secundario en la Escuela Normal Mariano Moreno y en la Escuela Técnica N° 1 Ana Urquiza de Victoria. El título docente lo obtuvo en 2011, un año después se fue a Buenos Aires, y en 2013 regresó a la Provincia, inició la carrera docente y se afilió a Agmer. Los primeros pasos como delegada sindical los dio en 2014. En 2015 formó parte del nacimiento de la Agrupación Carlos Fuentealba, que en 2017 se presentó a las elecciones de Agmer y logró la minoría en la conducción de Agmer Uruguay.