Organizan la IX Jornada Provincial de "Justicia va a los Barrios"

El próximo 26 de septiembre, se llevará a cabo simultáneamente en todos los departamentos de la provincia la “IX Jornada Provincial de “Justicia va a los Barrios”, una actividad que se suma a las jornadas que habitualmente se realizan y que busca acercar la justicia a la comunidad y brindar asistencia legal gratuita a los ciudadanos y ciudadanas de cada lugar.

Durante esta jornada, un equipo de profesionales del derecho y funcionarios judiciales estarán presentes en cada jurisdicción para ofrecer asesoramiento y orientación en temas específicos vinculados al ámbito judicial, como por ejemplo, derechos laborales, violencia familiar, etc.

La iniciativa tiene como objetivo promover el acceso a la justicia y fortalecer la relación entre la comunidad y el sistema judicial y facilitar el acceso a Justicia para aquellos que necesitan resolver problemas legales y tiene barreras económicas, geográficas o físicas para acceder a los tribunales de su ciudad.

Jurisdicciones que se sumaron a la propuesta y la dirección dónde concurrir.

Alcaraz: Dpto. La Paz: Escuela Secundaria n.° 1 "Tratado de Alcaraz",de 9 a 12hs.

Colonia Carrasco, Dpto. La Paz: Escuela Rural n.° 10 “Ejército Argentino”,de 9 a 12hs.

Colonia San José, Dpto. Colón: Esc. Prim. NINA n.° 12 "Juan Bautista Alberdi", de 10 a 12hs.

Concordia: Fundación Volando Alto Centro La Bianca (sito en calle La Rioja 3614), de 9 a 12hs.

Crespo: Dpto. Paraná: Salón Municipal “Eva Perón” (San Martín 1327), de 9 a 11:30hs.

Faustino Parera: Dpto. Gualeguaychú: Hospital Rural “Miguel Güemes”. de 9 a 12hs.

Federal: Escuela n.° 9 “Jose Gervasio Artigas" (Artigas y Cepeda - B°25 de mayo), de 9 a 12hs.

General Galarza: Dpto. Gualeguay: Micro Estadio El Saladero (Batalla de Caseros y Hernandarias), de 9 a 11hs.

Gobernador Maciá: Salón Municipal “13 de noviembre”, de 8:30 a 12hs.

Gualeguay: Salita Municipal Barrio Santa Rita, de 9 a 12hs.

Gualeguaychú: Escuela n.° 8 “Coronel Rosendo María Fraga" (Blvd. Montana 456), de 8:30 a 10:30hs.

Hasenkamp: Dpto. Paraná: Escuela n.° 47 “Eduardo y Federico Hasenkamp” (Pte. Perón 763), de 10 a 12hs.

Herrera: Dpto. Uruguay: Centro de Jubilados y Pensionados “Nicolás Herrera”, de 9 a 11hs.

Las Moscas: Dpto. Uruguay: Salón Comunal, de 9 a 12hs.

Los Conquistadores: Dpto. Chajarí: Ex Estación de Ferrocarril (Urquiza y Besada), de 9 a 12hs.

Nogoyá: Delegación Municipal Villa 3 de febrero (calles Concordia y Enrique Merini) de 9 a 12hs.

Paraje Mazaruca, Dpto. Islas del Ibicuy: Escuela n.° 28 "José Hernández", de 9 a 12hs.

Paraje Quebracho, Dpto. La Paz: Escuela n.° 48 "Carlos María Onetti", de 9 a 12hs.

Paraná: SUM Anacleto Medina Norte (Juan Aníbal Vives 1623, casi esquina Los Chanas), de 9 a 12hs

Pronunciamiento, Dpto. Uruguay: Sede del Concejo Deliberante, de 9 a 12hs.

Puerto Curtiembre, Dpto. Paraná: Escuela n.° 37 “Estanislao Soler”, de 9 a 12hs.

Rincón de Nogoyá, Dpto. Victoria: C.I.C. (Ruta 11 km. 145), de 10 a 12hs.

Rocamora, Dpto. Uruguay: Salón Comunal, de 9 a 12hs.

San Víctor, Dpto. Feliciano: Salón Comunal (Ruta Prov. 1), 10 a 12hs.

Spatzenkutter, Dpto. Diamante: Salón Comunal, de 9 a 12hs.

Villa Clara, Dpto. Villaguay: Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio “La Clarita”, de 9:30 a 12hs

¿Qué consultas y trámites se pueden hacer?

Ante la Defensoría:

* Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.

* Trámites ante Organismos Públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.

Ante la Fiscalía:

* Recepción de denuncias.

* Seguimiento de denuncias en trámite.* Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.

Ante el Juzgado de Paz: Traer DNI

* Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.

* Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.

* Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (Concurrir con dos testigos mayores de 18 años con DNI)

* Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que ciudadanos extranjeros tramiten la radicación.

* Certificados de supervivencia.

* Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).

* Certificación de copias de documentación de índole privada.