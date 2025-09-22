‘Gurí’ Martínez: “Lo ideal sería atender dos autos de TC en 2026”

La idea de Omar Gurí Martínez es armar dos Ford Mustang para el TC en la temporada 2026.

El entrerriano Omar Gurí Martínez ya piensa en el futuro de su equipo dentro del Turismo Carretera. Mientras continúa el desarrollo del Ford Mustang 0km que estrenó su hijo Agustín Martínez en San Luis, la estructura entrerriana comienza a diagramar cómo será su plantel de autos y pilotos para la temporada 2026.

“Siempre sueño con cosas grandes, pero ahora vamos a tratar de que funcione bien el Ford Mustang nuevo, el otro Mustang va a quedar parado. Empezaremos también con la planificación del 2026, viendo cómo conformar el equipo, pero todavía no hablé con los pilotos. Lo ideal es hacer dos autos, por la capacidad del equipo, pero no descarto la idea de hacer tres”, aseguró el Gurí Martínez en diálogo con SoloTC.

Actualmente, el equipo con base en Paraná atiende los Ford Mustang de Agustín Martínez y Augusto Carinelli, quien se sumó este año a la estructura. Además, se encarga del Ford Falcon de Nicolás Moscardini en el TC Pista, piloto que tiene chances concretas de ascender al TC para el próximo campeonato.

En caso de no concretarse su salto al TC, Moscardini podría iniciar la transición hacia un auto de Nueva Generación dentro del TCP, de modo que se convertiría en candidato a ocupar la butaca del Mustang que dejó libre el Gurisito.

Con la mira puesta en 2026, el histórico referente entrerriano apuesta a mantener un plantel acorde a la capacidad operativa de su escuadra. Y aunque considera que lo más conveniente sería contar con dos autos, la posibilidad de sumar un tercero no está descartada.