Central Córdoba se lo empató a Boca y festejó Unión

El cierre de la jornada del domingo por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional midió a Boca Juniors y Central Córdoba. El encuentro por la Zona A se disputó en el estadio Alberto J. Armando y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Con la igualdad, ambos equipos llegaron a 14 puntos y quedaron en la tercera posición, a dos puntos del líder Unión de Santa Fe. En la próxima jornada, el equipo de Miguel Russo visitará a Defensa y Justicia el sábado 27, desde las 19; mientras que el conjunto de Omar De Felippe recibirá a Tigre el viernes 26, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-2 Central Córdoba.



Goles:

41’PT: Rodrigo Battaglia (BOC).

11’ST: Miguel Merentiel (BOC).

17’ST: José Florentín (CCO).

38’ST: Iván Gómez (CCO).



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Matías Perelló, Iván Gómez, Matías Godoy; Leonardo Heredia.

DT: Omar De Felippe.



Cambios:

13’ST: ingresó Lucas Besozzi por Matías Vera (CCO).

13’ST: ingresó Gastón Verón por Matías Perelló (CCO).

13’ST: ingresó Diego Barrera por Matías Godoy (CCO).

29’ST: ingresó Franco Alfonso por Leonardo Heredia (CCO).

29’ST: ingresó Alan Velasco por Brian Aguirre (BOC).



Amonestados:

30’PT: Matías Godoy (CCO).

34’ST: Leandro Paredes (BOC).

40’ST: Franco Alfonso (CCO).

43’ST: Alan Aguerre (CCO).

49’ST: Gastón Verón (CCO).

49’ST: Lautaro Di Lollo (BOC).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Alberto J. Armando.