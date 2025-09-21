Central Córdoba se lo empató a Boca y festejó Unión

Un golazo de Iván Gómez sentenció el empate 2-2 en "La Bombonera".
El cierre de la jornada del domingo por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional midió a Boca Juniors y Central Córdoba. El encuentro por la Zona A se disputó en el estadio Alberto J. Armando y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.
Con la igualdad, ambos equipos llegaron a 14 puntos y quedaron en la tercera posición, a dos puntos del líder Unión de Santa Fe. En la próxima jornada, el equipo de Miguel Russo visitará a Defensa y Justicia el sábado 27, desde las 19; mientras que el conjunto de Omar De Felippe recibirá a Tigre el viernes 26, desde las 21.15.
-SÍNTESIS-
Boca Juniors 2-2 Central Córdoba.
Goles:
41’PT: Rodrigo Battaglia (BOC).
11’ST: Miguel Merentiel (BOC).
17’ST: José Florentín (CCO).
38’ST: Iván Gómez (CCO).
Formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
DT: Miguel Russo.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Matías Perelló, Iván Gómez, Matías Godoy; Leonardo Heredia.
DT: Omar De Felippe.
Cambios:
13’ST: ingresó Lucas Besozzi por Matías Vera (CCO).
13’ST: ingresó Gastón Verón por Matías Perelló (CCO).
13’ST: ingresó Diego Barrera por Matías Godoy (CCO).
29’ST: ingresó Franco Alfonso por Leonardo Heredia (CCO).
29’ST: ingresó Alan Velasco por Brian Aguirre (BOC).
Amonestados:
30’PT: Matías Godoy (CCO).
34’ST: Leandro Paredes (BOC).
40’ST: Franco Alfonso (CCO).
43’ST: Alan Aguerre (CCO).
49’ST: Gastón Verón (CCO).
49’ST: Lautaro Di Lollo (BOC).
Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.
Estadio: Alberto J. Armando.