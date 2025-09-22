Artistas santafesinos preparan un espectáculo de ópera y teatro

El espectáculo se titula "Microcosmos" y tend á lugar en el Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en Avenida General López 3698 de la ciudad de Santa Fe. Se trata de una puesta que incorpora fragmentos de óperas clásicas y otros recursos teatrales, organizada por un grupo de artistas formados en instituciones de la región. La presentación tiene fecha para este viernes 26 de septiembre, a las 21:00.

El espectáculo reúne escenas de óperas reconocidas, como La Traviata y Rigoletto de Giuseppe Verdi o Don Pasquale de Gaetano Donizetti. La propuesta busca tomar momentos importantes y articularlos a través de la actuación y la música.

Los organizadores explicaron que la idea surgió de un grupo de compañeros y egresados del Instituto Superior de Música de la UNL y de la Escuela Provincial de Teatro 3200. La intención fue poner en común sus recorridos y trabajar de manera conjunta en un proyecto que les permitiera acercar parte del repertorio operístico a un espacio cultural abierto y comunitario como El Birri.

La dirección está a cargo de Nahiara Ayuso y en escena estarán Loana Ayuso y Mariano Sanz. La música será interpretada en vivo por Martín Salum o Pablo Santa Cruz, y del equipo artístico también forman parte Natalia Terré en vestuario, Ramiro Gómez en diseño de luces y José Inacio Bellini en iluminación.

Durante la función, el centro cultural ofrecerá además servicio de buffet y barra.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 para el público general y $8.000 para estudiantes y jubilados. En puerta, el costo será de $12.000 y $10.000 respectivamente. Información y reservas al 342 5513100. La función está destinada a mayores de 12 años.