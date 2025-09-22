Robaron en la casa de Pampita y pudo recuperar celulares con las fotos de su hija

Le sustrajeron objetos de valor en la caja fuerte, entre ellos un celular con fotos de su hija Blanca.lunes 22 de septiembre de 2025 11:53Pampita hablando con la prensa tras el roboPampita hablando con la prensa tras el roboFotografía: Agencia Noticias Argentinas / redesLos investigadores a cargo del caso por el brutal robo a la casa de la conductora Pampita en Barrio Parque analizan las cámaras de seguridad privadas y de la Ciudad de Buenos Aires para dar con los responsables del hecho, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

El robo tuvo lugar en las últimas horas, momentos en los que la modelo se encontraba en España por trabajo. Al regresar encontró su domicilio revuelto y la caja fuerte vacía, donde guardaba dinero, joyas y un celular de “mucho valor” debido a que allí tenía fotos de su hija Blanca, quien murió en 2012.

“La investigación está en marcha y hay secreto de sumario”, detallaron. Además, se supo que la causa inició por oficio, debido a que al momento del hecho Pampita estaba de viaje.

Aunque por el momento no se confirmó cómo ingresaron los ladrones a la vivienda, se estima que “habrían entrado por el patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril”.

Asimismo, existe la sospecha de que se haya planificado con anticipación el delito, debido a que las alarmas nunca sonaron y que un medidor de Edenor, que da a la calle, está cortado.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás. Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, dijo visiblemente afectada por lo sucedido.

El pedido del hermano de Pampita tras el robo

Su hermano, Guillermo Ardohaín, ofreció recompensa por el material de valor sentimental.

"Uno está acompañando y apoyando, cuando pasa algo así tenés una sensación difícil de explicar, que es lo que siente mi hermana", aseguró Guillermo, en diálogo con la prensa, desde la puerta de la casa de la modelo.

"Caro llegó de viaje por trabajo y se encontró con esto, todo revuelto. Gracias a Dios lo importante es que no estaban los chicos. Lo que quería detallar es que se llevaron cosas que tienen un valor afectivo que va más allá de lo material, así que si podemos dar con eso nosotros podemos ofrecer una recompensa", afirmó el hermano de Pampita.

"Son cosas que Caro conserva hace mucho tiempo de mi sobrina, no sirven de nada y para nosotros hoy sirve de todo. Las cosas más preciadas que tenemos, si se pudiera recuperar puede haber una recompensa, lo que sea necesario", insistió Guillermo, en referencia a las fotos y videos de Blanca Vicuña, la hija de Pampita que murió en el año 2012.

Pampita también habló con la prensa y contó que lo único que le interesa es recuperar las imágenes de Blanca: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable".

Pampita: "Agradezco de todo corazón a la persona que me devolvió los teléfonos"

"Pampita" Ardohaín logró recuperar los teléfonos que tenía en su caja de seguridad, luego del robo que sufrió en su domicilio de Barrio Parque.

"Estoy muy agradecida, agradezco de todo corazón a la persona que se acercó. Es lo único importante para mí de todo esto, están los teléfonos", aseguró la modelo, tras haber llorado de emoción en una comunicación telefónica con un programa de streaming.

Apurada porque tenía que ir rápidamente a hacer otro trámite, Pampita aseguró: "Siempre hay gente buena, siempre hay alguien con buen corazón".

Como hay secreto de sumario, la modelo no quiso dar demasiada información sobre el robo, aunque su abogado, Fernando Burlando, había mencionado que pudieron ver todos los movimientos de los delincuentes por las cámaras de seguridad.

"No puedo dar datos, es todo muy impactante y va a llevar sus horas hacer el proceso. Mis hijos todavía no están informados, solo el mayor lo sabe, se lo diremos con mucho cuidado para cuidar su cabeza. La caja fuerte existía solamente para los teléfonos", afirmó la conductora de "Los 8 Escalones", en diálogo con la prensa.

Fuente: Noticias Argentinas.