Básquet: Sionista ganó un partido clave y quedó como escolta en la Liga Provincial

Sionista le ganó un partido clave a Sportivo San Salvador y quedó como escolta en la Liga Provincial de Básquet.

Con tres partidos, en la noche de este domingo se completó el panorama de la octava fecha de la Liga Provincial de Básquet. En este marco, Sionista logró una importante victoria para sus pretensiones al vencer de local a Sportivo San Salvador por 74 a 57, en un encuentro destacado entre elencos que pelean por estar arriba. Además, ganaron Ferro de San Salvador y Sarmiento de Villaguay.

Sionista tuvo un cierre muy eficiente y festejó. Después de tres cuartos peleados, parejos y de trámite cambiante, el local hizo una muy buena labor en los últimos 10 minutos y ganó. Metió un parcial de 28 a 13, se distanció y cerró con tranquilidad. Fue 74 a 57 la victoria de Sioni frente a los de San Salvador.

Arik Levin jugó un partido perfecto. Metió 32 puntos, tomó 13 rebotes y dio ocho asistencias. Además, Uriel Lejtman totalizó 21 unidades y ocho rebotes, además de Nicolás Guaita con 16 tantos. En la visita, Pedro Amoros firmó 24 puntos, mientras que Luis Silva anotó 18 y Juan González 15, señala Paraná Deportes.

En otros resultados, Olimpia perdió y quedó atrás en las posiciones. Cayó por 90 a 72 ante Sarmiento de Villaguay. El CAO había hecho un primer tiempo aceptable, pero se descompaginó en el tercer cuarto y perdió el rumbo. Un parcial de 32 a 16 dejó a Sarmiento bien parado para encarar el tramo final del juego con expectativas.

Tomás Wagner cerró planilla con 18 puntos y 11 rebotes, además de los 17 de Ignacio Retamar. En Olimpia, Mateo Jacob anotó 19 tantos y Nicolás Agasse otros 12 tantos.

A su vez, Echagüe perdió con el puntero. En San Salvador, fue derrotado por el líder e invicto Ferro por 82 a 56. El AEC no pudo con el buen andar del puntero, arrancó bien, pero luego el local supo mostrar sus cualidades y desniveló rápido para adueñarse del partido.

José Melchiori con 21 tantos y seis asistencias fue el destacado, además de los 18 tantos de Cristian Gerard y los 13 de Dante Rewes. En Echagüe, Farid Cura terminó con 11 unidades.