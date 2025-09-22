Se dictará un taller de fotografía creativa a cargo de Victoria Yani

En la Casa de la Cultura de Entre Ríos (esquina de Carbó y 9 de Julio), se realizará el taller de fotografía creativa titulado "Imágenes que cuentan", a cargo de la fotógrafa entrerriana Victoria Yani. La propuesta se llevará adelante este jueves 18 de septiembre a las 18:00, y se enmarca en la muestra "Retrato de cartas", que actualmente se exhibe en la sala. El objetivo es abrir un espacio de exploración visual en el que los participantes puedan experimentar con imágenes, objetos y relatos propios.

La propuesta tendrá una duración aproximada de dos horas y está destinada a todas las personas interesadas en acercarse a la fotografía como medio de expresión, sin necesidad de contar con experiencia previa. Para participar, quienes asistan deberán llevar una cámara fotográfica o un teléfono celular, además de objetos como telas, libros, luces, cartas, máscaras o accesorios. La idea es que cada participante pueda construir escenas con elementos propios y, a partir de ello, producir imágenes que den cuenta de relatos personales.

Victoria Yani, responsable del taller, nació en Paraná y es profesora de Artes Visuales. Comenzó a estudiar fotografía en 2011 en la Escuela de Artes Visuales y desde entonces continuó su formación en capacitaciones y workshops especializados. También estudió en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos, donde se recibió como fotógrafa profesional. Su trabajo se basa en la práctica artística, la docencia y la organización de actividades culturales vinculadas a la fotografía.

La actividad es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa enviando un mensaje al 343 4291673. Los cupos son limitados.