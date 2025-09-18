El taller de democracia y Boleta Única de Papel llegó a 1.000 estudiantes de Paraná

La capacitación está destinada a últimos años de secundaria y propone un manual de iniciación al sistema democrático del país y sus herramientas, las características del voto, derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y un instructivo del uso de la nueva Boleta Única Papel (BUP).

En la finalización de las jornadas se desarrolla un simulacro de voto en donde los estudiantes realizan un juego de roles para representar a las autoridades de mesa y fiscales durante el sufragio con una BUP ficticia.

La Dirección General de Juventudes de la Municipalidad comenzó “Hablemos de Democracia” en julio, y, con exitosa convocatoria, ya llegó a 1.000 estudiantes de más de 30 escuelas secundarias de Paraná. El taller continuará con agenda completa hasta las elecciones legislativas en octubre.

El taller está enmarcado dentro de un programa que lleva a cabo la dirección desde el inicio de la gestión, el cual está destinado a estudiantes secundarios bajo la consigna “Hablemos de…”. Durante 2024 y el corriente año, se han realizado capacitaciones de democracia, género, memoria, ambiente, salud mental, vínculos sanos y uso responsable de redes sociales.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar espacios de debate, intercambio y reflexión para los jóvenes de la ciudad, en ámbitos de educación formal y no formal con temáticas que se adapten a la coyuntura actual, a los espacios que habitan los jóvenes y que sean de relevancia para estos.

La directora del área, Camila Fariza, destacó: “Este taller no solo acerca a los estudiantes las herramientas para comprender el sistema electoral, sino que busca transmitir los valores ciudadanos esenciales como el respeto, la participación y la responsabilidad cívica”.

“A través de la experiencia práctica de la simulación y del intercambio que generamos, los jóvenes no solo aprenden cómo funciona la democracia, sino que descubren su rol protagónico en la construcción de una sociedad más justa y sus derechos y obligaciones frente a las instituciones que conforman el Estado. Estamos muy contentos por la gran convocatoria y por lo bien recibida que fue la propuesta en las instituciones educativas de Paraná y alrededores”, agregó.