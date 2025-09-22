“El mejor equipo del fútbol argentino en cuanto a números es Riestra”, dijo Flotta

En su columna de todos los lunes en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), el Bicho Flotta manifestó en el comienzo que “los equipos grandes están dejando mucho que desear en este campeonato, la prueba está en que en una zona marcha primero Unión de Santa Fe y esto es sin desacreditar el trabajo que está haciendo Madelón. Es notable porque está jugando y trabajando muy bien”.

Y destacó: “Hoy el mejor equipo, no visualmente, pero sí en números y es mucho más destacable por el presupuesto y lo que vale el plantel es Deportivo Riestra. Es notable la campaña que está haciendo, ojo que en muchos partidos a veces tuvo alguna manito, pero es un equipo que no gusta, no brilla, pero tácticamente es muy aplicado”.

Más adelante habló del empate de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero. “Boca jugó 70 minutos muy buenos. Lo que pasa a veces hay distracciones, el arquero de Boca en estos momentos, Marchesin no está dando una gran seguridad, porque incluso hasta lo podría haber perdido al partido”.

A lo que añadió: “Encima con un equipo que dio muchísimas ventajas. Por ejemplo, antes del partido el DT De Felipe ayer hizo cinco cambios porque venía de perder dos partidos seguidos y jugando muy mal. En La Bomboinera tuvo que volver a hacer esos cambios para reflotar lo mal que estaban jugando y empataron el partido. Miren lo raro, lo contradictorio que es el fútbol”.

Enseguida resaltó: “Boca tendrá que ajustar muchas piezas porque estás 2 a 0, cómodo, en tu cancha, y de repente, porque te haces un gol, no podés demostrar esa debilidad defensiva”.

Y acotó: “No encuentra un equilibrio defensivo en el torneo”.

