Chocaron dos vehículos en ruta 12 y Avenida Jorge Newbery: dos personas resultaron heridas

Un Fiat Siena y una camioneta Ford EcoSport chocaron en el cruce de avenida Jorge Newbery y Ruta Nacional 12, en el acceso a Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 10.30, ambos conductores demandaron atención médica por heridas de diferente consideración.

La EcoSport iba al mando de una mujer oriunda de Rosario del Tala, quien afortunadamente se encuentra bien de salud, pero a la espera de la ambulancia para que el personal médico controle su estado. En el Fiat Siena se traslada un hombre de San Benito, quien debió ser trasladado al hospital San Martín debido a que registró lesiones cortantes en el rostro y sangrado profundo.

“La conductora manifestó que transitaba Ruta 12 para tomar avenida Newbery cuando fue impactada por el Siena, que transitaba desde Paraná hacia San Benito, pero las circunstancias del accidente serán motivo de investigación”, indicó el funcionario policial. Y completó: “La mujer adujo dolores en el vientre y en su intercostal debido al lugar en el que fue impactado el vehículo”.