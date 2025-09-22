Hockey sobre patines: cuatro entrerrianas fueron citadas a la preselección argentina sub 19

Cuatro entrerrianas fueron convocadas para formar parte de la preselección argentina sub 19 de hockey sobre patines, junto a jugadoras de San Juan, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Emilia Carrivale y Victoria González, ambas de Neuquén, y Angelina Corvetto y Sofía Broggi (Independiente de Gualeguaychú).

Las chicas fueron convocadas por el entrenador Darío Fiuliani y deberán viajar a San Juan para concentrar y entrenar el 26, 27 y 28 de septiembre. La lista fue confirmada por el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) e informada desde el departamento de prensa la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

La lista completa: