Hockey sobre patines: cuatro entrerrianas fueron citadas a la preselección argentina sub 19

22 de Septiembre de 2025 - 18:25
Preselección Argentina

La preselección nacional concentrará del 26 al 28 de septiembre en San Juan.

Cuatro entrerrianas fueron convocadas para formar parte de la preselección argentina sub 19 de hockey sobre patines, junto a jugadoras de San Juan, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Emilia Carrivale y Victoria González, ambas de Neuquén, y Angelina Corvetto y Sofía Broggi (Independiente de Gualeguaychú).

Las chicas fueron convocadas por el entrenador Darío Fiuliani y deberán viajar a San Juan para concentrar y entrenar el 26, 27 y 28 de septiembre.  La lista fue confirmada por el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) e informada desde el departamento de prensa la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

La lista completa: 

