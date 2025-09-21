Belgrano y Unión jugarán la final de la Copa Túnel Subfluvial

En la primera de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, Belgrano se enfrentó con San Benito de Paraná. El partido se jugó por la tarde de Paraná en cancha del Atlético Nequen Club y contó con el arbitraje de Juan Bonnín.

La victoria fue para el Mondonguero, que primero se adelantó con el tanto de María González y luego volvió a imponerse gracias al remate de Juliana González para el 2-1 que resultó definitivo. El empate transitorio fue autoría de Yassmin Scheffer.

Con el triunfo, el equipo Albiceleste clasificó a la definición del torneo que enfrenta a las ligas de Santa Fe y Paraná.

En la otra semifinal la acción la protagonizaron Unión de Santa Fe y Arenas FC. El partido contó con el arbitraje de Ricardo Gómez y se disputó en el predio perteneciente a la Liga Santafesina, ya con la caída del sol del primer día de la primavera.

Este duelo no tuvo equivalencias. Ya en el primer tiempo Unión se retiró ganando por 5-0 y en el segundo tiempo facturó dos más para acabar ganando por 7-0 y así obtener la clasificación hacia la final del torneo.

De esta manera, la final enfrentará a Belgrano y Unión de Santa Fe en un duelo más que atractivo para la definición de la primera Copa Túnel Subfluvial del fútbol femenino.