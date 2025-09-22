Habrá una nueva función del Cineclub del Iaaer

Será con la proyección de Heart of a dog, de Laurie Anderson, este martes 23, a las 19:30 en la Sala Rubén Noble, ubicada en calle Gregoria Matorras 861, de Paraná. La nueva programación tiene el título Perra vida. Cine y afectos perros. La entrada es libre y gratuita.

Este nuevo ciclo que abarcará septiembre y octubre, propuesto por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, indaga sobre el particular lazo de afecto del hombre como especie y los perros.

Argumento de la película

Heart of a Dog (Corazón de Perro) es un filme documental experimental y personal de 2015, dirigido y narrado por la artista estadounidense Laurie Anderson, que combina un ensayo visual e hipnótico con reflexiones sobre el amor, la muerte y el lenguaje. La película, centrada en la perra terrier de Anderson, Lolabelle, fallecida en 2011, aborda la pérdida de su mascota, así como las de su madre y su esposo, el músico Lou Reed. A través de su voz, animaciones, música y material de archivo, Anderson explora temas como el budismo tibetano, la tecnología y la construcción de historias para comprender la vida.

Las próximas funciones

Martes 30/09: Barking dogs never bite (Corea del Sur - 2000 110´) de Bong Joon.

Martes 14/10: El perro que no calla (Argentina - 2021 71´), de Ana Katz.