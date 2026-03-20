El dólar volvió a caer, tocó un mínimo en un mes y se aleja del techo de la banda

Aunque el monto operado en el segmento de contado no descolló, con unos USD 357,5 millones en el día, el dólar mayorista volvió a bajar cuatro pesos o 0,3% y cerró a $1.390,50, el mínimo en el último mes.

“El dólar mayorista volvió a niveles exhibidos en el 23 y 24 de febrero pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Vale recordar que por el feriado puente del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24, el mercado de cambios retomará la operatoria el miércoles de la semana que viene.

"En la semana recién finalizada el tipo de cambio mayorista bajó 9,50 pesos (-0,7%), algo menos que los 16 pesos de caída anotados en la semana anterior“, agregó Quintana.

La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos 248,02 pesos o 17,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025 (18%)..

La cotización informal del dólar descontó al cierre cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta, tras un mínimo de $1.420 al mediodía. El dólar blue retrocede 107 pesos o 6,9% en el recorrido de 2026.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, afirmó que “el dólar mayorista continúa ajeno a la volatilidad externa y así es que sigue transitando ligeras oscilaciones en torno a los $1.400 dentro un escenario donde la oferta de divisas sigue al mando. Las miradas siguen dirigidas hacia la política monetaria, ya que los operadores consideran importante si se liberarán o absorberán pesos para evaluar la dinámica del ‘trilema ‘de inflación, reservas y actividad, en busca de que pueda gestionarse optimizando dicho delicado equilibrio”.