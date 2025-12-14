Ataque terrorista deja 11 muertos y decenas de heridos en una de las playas más populares de Australia

Una vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.

Dos personas comenzaron a disparar mientras en el lugar se celebraba el evento “Janucá junto al mar”. La policía abatió a uno de los atacantes y el otro está en estado crítico. “Fue un acto terrorista contra la comunidad judía”, señaló el premier australiano Anthony Albanese.

En un impactante suceso que la policía calificó como terrorismo, al menos once personas murieron en un tiroteo el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Sidney, Australia, y según el primer ministro Anthony Albanese “el ataque tenía como objetivo la comunidad judía”.

La magnitud del ataque dejó además otras 29 personas con diversas heridas, todas ellas trasladadas a distintos hospitales y en algunos casos con cuadros de gravedad, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, agregó el informe policial.

Se trató de un incidente terrorista”, se indicó oficialmente, agregando que “la policía encontró artefactos explosivos improvisados” en un vehículo cerca de la playa vinculado a uno de los atacantes”.

“Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe”, declaró el premier Albanese en un discurso televisado, consignó el portal de Perfil.

“Se trató de un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, añadió. El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá.

El presidente israelí, Isaac Herzog, lo calificó de “ataque cruel contra los judíos” y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

Testimonios del ataque en la playa

Bondi Beach, en el este de Sidney, es una de las playas más populares del país y atrae a miles de bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente...”, dijo a la AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h47 (07h47 GMT), según la policía. La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

“Hubo un tiroteo, aparecieron dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos y empezaron a disparar... “, declaró a la AFP un turista británico, Timothy Brant-Coles.

Otro testigo, Harry Wilson, residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio “al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes...”.

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a la AFP que el tiroteo “fue una tragedia, pero completamente previsible”, acusando al gobierno australiano de “no haber tomado las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.