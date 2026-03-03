Carnaval del País: Papelitos, comparsa del Club Juventud Unida, es pentacampeona al coronar la edición 2026

Gualeguaychú tuvo esta noche una respiración contenida que sólo el Carnaval del País sabe provocar. En el salón del Centro de Convenciones, mientras los sobres aguardaban sobre la mesa como pequeños cofres de destino, la ciudad entera parecía latir al ritmo de un tambor lejano. No era una definición más: era la confirmación de una era. Cuando finalmente se pronunciaron los números, la historia se inclinó otra vez hacia el celeste y blanco y Papelitos, la comparsa del Club Juventud Unida, alzó la Copa 2026 y se convirtió en pentacampeona, un logro que la instala en una dimensión reservada para las grandes dinastías del carnaval.

El número final -223,5 puntos- no fue una cifra fría, sino el resultado de meses de diseño, ensayo y convicción. Papelitos superó en una definición ajustadísima a Marí Marí (220,5), a O’Bahía (219) y más atrás quedó Ará Yeví (213). La diferencia fue suficiente, aunque la paridad fue la constante. Y allí reside uno de los grandes méritos de esta edición: ninguna comparsa quedó relegada por falta de nivel. Todas compitieron con argumentos sólidos y despliegues de alto vuelo artístico. La victoria de Papelitos no desmerece el trabajo de las demás; lo engrandece.

La comparsa dirigida por Juane Villagra presentó este año “Vivos”, una propuesta vibrante, contemporánea, atravesada por una estética potente y una energía que dialogó con el presente. Papelitos volvió a demostrar su capacidad de reinventarse sin perder el ADN carnavalero. Sus carrozas, de líneas audaces, sostuvieron un relato dinámico; el vestuario combinó riesgo y coherencia; el cuerpo de baile alcanzó una precisión que fue creciendo noche tras noche. El pentacampeonato no es casualidad: es consecuencia de una estructura artística sólida y de un club que entiende el carnaval como proyecto integral.

Batucada

En los rubros individuales, la definición comenzó a marcar el pulso de la jornada. En Batucada, “Sonido de Parche”, dirigida por Leonel Stefani y representante de Ará Yeví, se impuso con 98 puntos. Fue un reconocimiento a la potencia rítmica y a la fineza técnica de una batería que hizo temblar la pasarela durante toda la temporada. En segundo lugar, quedó “Los Pibes”, de Papelitos, con 96; mientras que “Batería Aplanadora” de Marí Marí y “Las Audaces” de O’Bahía compartieron el tercer puesto con 88 unidades. La competencia fue cerrada y confirmó el altísimo nivel de la edición.

Pasista

En Pasista, el brillo individual encontró nombre propio: Candela Gómez, de Papelitos, alcanzó 98 puntos y se convirtió en la mejor de 2026. Su desempeño condensó técnica, carisma y dominio escénico. Rosario Sánchez, de Marí Marí, obtuvo 93,5; Camila Carro, de Ará Yeví, sumó 91; y Martina Ghiglia, de O’Bahía, cerró con 90. Cada una aportó un matiz distinto a la figura de la pasista, ese emblema que sintetiza gracia, resistencia física y conexión con el público.

Portabanderas

En Portabanderas, la excelencia técnica se midió en equilibrio y elegancia. Cielo Pereyra y Felipe Bon, de Ará Yeví, se impusieron con 191 puntos, apenas por encima de Agustina Díaz y Gustavo Galante, de Marí Marí, que alcanzaron 190. Lucas Shapiro y Lorena Sánchez, de Papelitos, sumaron 188; mientras que Fabián Scovenna y Faustina Olano, de O’Bahía, obtuvieron 182,5. La mínima diferencia entre los dos primeros lugares habla de una competencia al límite, donde cada giro y cada figura cuentan.

Banda Musical

El rubro Música terminó de inclinar la balanza. “Furia del Oeste”, la banda de Papelitos dirigida por Andrea Benedetti, obtuvo 86 puntos y se quedó con el primer lugar. “Alma Carnavalera”, de Ará Yeví, sumó 83,50; “Carioca Carnaval”, de O’Bahía, alcanzó 82,50; y “Toque de Samba”, de Marí Marí, cerró con 82. Esta distribución resultó decisiva, ya que los puntos se integran al cómputo general. Papelitos acumuló 5 puntos; Ará Yeví 4,5; O’Bahía 4; y Marí Marí 3,5. En una definición tan pareja, cada décima fue determinante.

La comparsa Papelitos del Club Juventud Unida se consagró como pentacampeona e inscribió su nombre en la página dorada del Carnaval del País.

Vestuario, carrozas y desfile

Cuando se sumaron los ítems mayores -vestuario, carrozas y desfile- la tabla final consagró a Papelitos como campeona con 223,5. Marí Marí quedó segunda con 220,5; O’Bahía tercera con 219; y Ará Yeví en el cuarto escalón con 213. Las distancias confirman lo que el público percibió durante las once noches: la competencia fue de altísimo nivel.

Pero, la jornada también trajo una noticia que reconfigura el mapa de 2027: el descenso de Ará Yeví y el ascenso de Kamarr, del Centro Cultural Sirio Libanés. La dinámica del carnaval, con sus reglas, introduce así un movimiento que renueva la escena. Ará Yeví, pese a su gran desempeño en varios rubros, deberá rearmar su estrategia para regresar; Kamarr, por su parte, se suma a una competencia que exige excelencia.

La dirigencia de Juventud Unida celebró el pentacampeonato con emoción contenida y abrazos que sintetizaban años de esfuerzo. Cinco títulos consecutivos no son fruto del azar: son el resultado de planificación, inversión en diseño y una comunidad que acompaña. Papelitos escribe así un capítulo dorado en la historia del carnaval.

Sin embargo, el verdadero triunfo es colectivo. La paridad artística de la edición 2026 elevó el estándar general y consolidó al Carnaval del País como el espectáculo teatral a cielo abierto más importante de la Argentina. Cuando cuatro comparsas pueden aspirar legítimamente a la copa, el nivel global se expande. Por eso, el público no asistió a una competencia desigual, sino a una batalla estética donde cada propuesta defendió su identidad.

Cuando los números ya señalaron cómo se iba a escribir la historia de la edición 2026, los tambores comenzaron a guardar silencio yquedó flotando una certeza: el carnaval no se agota en una copa. Se renueva en cada taller, en cada ensayo, en cada club que apuesta por el arte como motor comunitario. Papelitos celebra su pentacampeonato, pero el Carnaval del País celebra algo aún mayor: su vigencia, su calidad y su capacidad de reinventarse año tras año.

La edición 2026 ya es memoria viva. Y en esa memoria, el nombre de Papelitos brilla con cinco estrellas consecutivas.